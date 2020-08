बॉबी देओलच्या 'क्लास ऑफ 83' ला माजी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांनी बजावली कायदेशीर नोटीस

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेता बॉबी देओल स्टारर 'क्लास ऑफ ८३' हा सिनेमा २१ ऑगस्टला रिलीज होणार आहे. मात्र सध्या या रिलीजच्या बाबतीत गोंधळ होताना दिसतोय. माजी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांनी या सिनेमाच्या टीमला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. प्रदीप शर्मा यांनी या सिनेमाच्या रिलीजपूर्वी काय मागणी केली आहे वाचा- हे ही वाचा: सुशांतच्या मृत्युनंतर चर्चेत असलेल्या मिस्ट्री गर्लचा झाला खुलासा माजी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांनी बॉबी देओलच्या मोस्ट अवेटेड 'क्लास ऑफ ८३' सिनेमाच्या टीमला कायदेशीर नोटीस बजावत हा सिनेमा रिलीज आधी त्यांना दाखवला जावा अशी मागणी केली आहे. प्रदीप शर्मा यांनी एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीनुसार, शर्मा यांनी त्यांचे वकिल रिजवान मर्चंट यांच्या द्वारे रेड चिलीज एंटरटेन्मेंट प्रायवेट लिमीटेड, नेटफ्लिक्स एंटरटेन्मेंट सर्विस इंडिया लिमीटेड आणि सय्यद हुसैन जैन यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांनी म्हटलंय की जर हा सिनेमा त्यांना रिलीज होण्यापूर्वी दाखवला गेला नाही तर ते या सिनेमाच्या स्टे साठी मुंबई हायकोर्टात संपर्क करतील. तसंच सिवील आणि क्रिमिनल केस सुद्धा करतील. माजी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांचं म्हणणं आहे की त्यांना 'क्लास ऑफ ८३' या सिनेमात त्यांच्या बॅचच्या लोकांची प्रतिमा चूकीच्या पद्धतीने तर दाखवली गेली नाहीये ना याची खात्री करुन घ्यायची आहे. विशेष म्हणजे 'क्लास ऑफ ८३' या नावाने गेल्या वर्षी एक पुस्तक देखील आलं होतं. पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एनकाउंटर प्रदीप शर्मा' असं लिहीलं आहे. मात्र याच नावाने आलेल्या द 'क्लास ऑफ ८३' सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये लिहिलं आहे, 'इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द लॉ'. या सिनेमात बॉबी देओल सोबतंच अनूप सोनी, विश्वजीत प्रधान, जॉय सेनगुप्ता महत्वाच्या भूमिकेत आहेत. बॉबी देओलच्या जबरदस्त कमबॅकमुळे प्रेक्षक या सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. former encounter specialist pradeep sharma sent legal notice to film class of 83 producers

