`सैराट`ला झाली चार वर्षे, रिंकू राजगुरूने व्यक्त केली `ही` इच्छा

मुंबई : `सैराट` या चित्रपटामुळे रातोरात स्टार झालेली अभिनेत्री रिंकू राजगुरूला आता थोर समाजसेविका सावित्रीबाई फुले यांची भूमिका साकारण्याची इच्छा आहे. स्त्रियांनी शिकावे आणि मोठे व्हावे, याकरिता आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांचा एकूणच जीवनप्रवास खूप खडकर आणि कष्टमय होता. महिलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणताना सावित्रीबाईंना मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यांनी मुलींची पहिली शाळा काढली तेव्हा समाजाचा प्रंचड रोष त्यांना पत्करावा लागला. समाजाने त्यांच्यावर दगड आणि शेण फेकले. तरीही न न डगमगता त्यांनी आपले ज्ञानदानाचे कार्य सुरूच ठेवले. आज प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आघाडी घेतली आहे ती त्यांच्यामुळेच. त्यामुळे सावित्रीबाईंच्या जीवनावर कुणी बायोपिक बनवीत असेल तर त्यामध्ये सावित्रीबाईंची व्यक्तिरेखा साकारण्यास आपण खूप उत्सुक आहोत, असे अभिनेत्री रिंकू राजगुरूने सांगितले. हे ही वाचा - एवढे कोटी मिळत असून देखील रणवीर सिंगचा `83` सिनेमा ऑनलाईन रिलीज करण्याला कबीर खानचा नकार सध्या रिंकू राजगुरूची हंड्रेड ही वेबसीरीज हाॅस्टस्टारवर आलेली आहे तसेच तिच्या सैराट या चित्रपटाला आता चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्याबद्दल तिच्याशी संपर्क साधला असता तिने विविध विषयांवर भाष्य केले. ती म्हणाली, की सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य सगळ्यांना माहीत आहे. मी त्यांच्याबद्दल खूप वाचन केले आहे. आज मुली शिकल्या आणि त्यांनी मोठी प्रगती केली हे सर्व त्यांच्यामुळेच झाले आहे. त्यांच्या जीवनावरील चित्रपटात काम करण्याची इच्छा आहे. तिने पुढे असेही सांगितले, की सैराट येण्यापूर्वी माझी डाॅक्टर होण्याची इच्छा होती. लहान असताना ती तसा विचार केला होता. तेव्हा मी छोटीशी बाहुली घेऊन भाषणसुद्धा केले होते. परंतु नागराज मंजुळे यांनी मला पाहिले आणि चित्रपटात काम करण्याची संधी दिली. मुळात मला कधीही अॅक्टिंग करायची नव्हती. लहान असताना कधीही आरशासमोर उभे राहून अॅक्टिंग वगैरे केली नाही. मात्र लहान असताना डान्सच्या स्पर्धेत भाग घ्यायचे. शाळेतील कोणताही सांस्कृतिक कार्यक्रम मी सोडला नाही. सगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेतला. कोणतीही गोष्ट मी कधीही शिकले नाही. कुणी जे सांगेल किंवा शिकवेल ते शिकत गेले. सैराटमुळे रिंकूला स्टारडम प्राप्त झाले आहे. केवळ मराठीच नाही तर हिंदीतूनही तिला ऑफर येत असतात. आज ती कुठेही गेली तरी तिला चाहत्यांचा मोठा गराडा पडतो. कित्येक जण तिच्याबरोबर एक सेल्फी काढण्यासाठी धडपडत असतात. त्यामुळे या स्टारडमकडे रिंकू कशी पाहते... या प्रश्नावर ती म्हणते, की स्टारडम काय असते ते मलाच माहीत नाही. मी केवळ माझे काम करते आहे आणि माझे काम लोकांना आवडते एवढेच मला माहीत आहे आणि मी माझ्या चाहत्यांना कधी निराश करीत नाही. कधी मुलाखतीमधून कधी सोशल मीडियाव्दारे मी त्यांच्याशी संवाद साधत असते. वेळ मिळेल तेव्हा फोटो काढते आणि सहीदेखील देते. आज चाहते मला जेव्हा भेटतात तेव्हा मला नक्कीच आनंद होतो. मी हे सगळे एन्जाॅय करीत आहे. हंड्रेड या वेबसीरीजमध्ये रिंकू नेत्रा पाटील ही भूमिका साकारीत आहे. तर सैराटमध्ये रिंकूने आर्चीची भूमिका साकारली होती. या दोन्ही भूमिकांतील फरक स्पष्ट करताना ती म्हणाली, माझ्या प्रत्येक भूमिकेला वेगवेगळ्या छटा असतात. आर्ची ही गावातील तरुणी असते आणि असे कॅरेक्टर गावामध्ये नसते, तर नेत्रा ही बिनधास्त आहे. तोंडार येईल ते स्पष्टपणे सांगते. मराठी चित्रपटसृष्टीत सर्वाधिक उत्पन्न मिळविण्याचा मान प्रामुख्याने तीन चित्रपटांना जातो. अशीही `बनवाबनवी`, `माहेरची साडी` आणि त्यानंतर `सैराट` असे ते तीन चित्रपट आहेत. four years of sairat rinku rajguru express his desire

Web Title: four years of sairat rinku rajguru express his desire