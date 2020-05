फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइजचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, पोस्ट प्रॉडक्शन्सचे काम सुरू करण्याची केली मागणी

मुंबई : फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजने (एफडब्ल्यूईसीई) मंगळवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्रातील पोस्ट प्रॉडक्शन्सचे काम सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे. 'एफडब्ल्यूईसीई'ने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 'मनोरंजन क्षेत्रातील असंख्य प्रोजेक्ट आहेत जे लॉकडाऊनमुळे रखडले आहेत. आपण परवानगी दिल्यास ते पूर्ण होऊ शकतात.

हे ही वाचा - 'मी ट्रोलर्सला घाबरत नाही...' 'रोडिज' प्रकरणावर नेहा धुपियाने दिलं स्पष्टीकरण

पोस्ट प्रॉडक्शन्समध्ये एडिटिंग, साऊंड रेकॉर्डिंग, म्युझिक रेकॉर्डिंग तसेच अन्य काही गोष्टींचा समावेश होतो. कमीत कमी कामगारांसह बंद स्टुडिओमध्ये ही कामे पूर्ण केली जाऊ शकतात. यामुळे निर्मात्यांनाही दिलास मिळू शकतो. त्यांनी त्यांच्या या प्रोजेक्ट्ससाठी बरेच पैसे गुंतवले आहेत. जेणेकरून लॉकडाऊन संपल्यानंतर ते लगेचच त्यांचे प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित करू शकतील.'

@fwicemum appeals to Honourable CM @uddhavthackeray ji @OfficeofUT to permit the post production & recording studious with minimum people to function so that unfinished work of Producers can be completed & technicians can get back to work. We hope our request will be honoured. pic.twitter.com/Dre3mewePH

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 19, 2020