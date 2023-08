Gadar 2 : नव्या संसदेत 'गदर २' चे तीन दिवस स्क्रिनिंग! उपराष्ट्रपतीही चित्रपट पाहण्याची शक्यता

Gadar 2 will be screened for 3 days in the new Parliament : प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांच्या गदर २ या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे. तब्बल २२ वर्षांनी आलेल्या गदरच्या दुसऱ्या भागाला प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतले आहे. तारा सिंगची क्रेझ अजूनही कायम असल्याचे बोलले जात आहे. यानंतर संसदेतही गदर २ ची चर्चा सुरु झाली आहे.

काही दिवसांपूर्वी दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी उपराष्ट्रपतींनी देखील गदर २ पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर सीबीएफसीकडून आम्हाला मेल देखील आला होता. ही गोष्ट आमच्यासाठी नक्कीच अभिमानाची म्हणावी अशी आहे. त्यानंतर आम्ही तयारीला सुरुवात केली आहे. आतापर्यत फार कमी चित्रपटांना अशी संधी मिळाल्याचे दिसून आले आहे.

Also Read - Success Story : अन् त्याने शिक्षणासाठी डोंगरावर मात केली सचिनचा संघर्ष वाचायलाच हवा

गदर २ मधील प्रमुख अभिनेत्री अमिषा पटेलनं तिच्या इंस्टा अकाउंटवरुन ही पोस्ट शेयर केली होती. त्यात तिनं म्हटलं आहे की, गदर २ ही आता संसदेत सलग तीन दिवस दाखवली जाणार आहे. २५ ते २७ ऑगस्ट दरम्यान त्याचे खास स्क्रिनिंग आयोजित केले जाणार आहे. याशिवाय एका ट्रेड अॅनालिस्टनं देखील याविषयी अधिक माहिती दिली आहे. त्यानं म्हटलं आहे की, संसदेतील सदस्यांसाठी हा चित्रपट दाखवला जाणार आहे.

याविषयी अधिक माहिती देताना दिग्दर्शक अनिल शर्मा म्हणाले की, आम्हाला संसदेतमध्ये गदर २ चे स्क्रिनिंग करा यासाठी एक मेल आला. ही आमच्यासाठी खास गौरवाची आणि अभिमानाची बाब म्हणावी लागेल. यावेळी उपराष्ट्रपती देखील हा चित्रपट पाहण्याची शक्यता आहे. असे सांगण्यात आले आहे.

११ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेल्या गदर २ ने आतापर्यत विक्रमी कमाई केल्याचे दिसून आले आहे. या चित्रपटानं ४०० कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. सनीनं खास व्हिडिओ शेयर करुन चाहत्यांचे यासाठी आभारही मानले आहेत.