Ananya Panday : 'हा कुठला ड्रेस म्हणायचा अनन्या? 'गदर 2' च्या सक्सेस पार्टीत आली', नेटकऱ्यांची बोलणी खाऊन गेली

Ananya Panday lavender top with a long train at the back : बॉलीवूडमध्ये सध्या गदर २ ची सक्सेस पार्टी तुफान चर्चेत आली आहे. त्यात अनन्या पांडेला मात्र नेटकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले आहे. त्याला कारण तिनं केलेली आगळी वेगळी वेशभूषा. अनन्याच्या त्या ड्रेसिंग सेन्सवर अनेकांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

त्याचे झाले असे की, अनिल शर्मा दिग्दर्शित गदर २ च्या सक्सेस पार्टीला बॉलीवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकार उपस्थित होते. यात किंग खान शाहरुख पासून कार्तिक आर्यन पर्यत सगळ्यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी शाहरुख, सलमान, आमिर खान यांचा सनीसोबतचा फोटो व्हायरल झाला होता. बऱ्याच वर्षांनी हे स्टार एकत्र आले होते. त्याचवेळी अनन्याच्या फोटोंनी नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.

अनन्याचा तो फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावर नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल केले आहे. एकानं लिहिलं आहे की, अनन्या तुझा हा ड्रेस नेमका आहे तरी कसा, हे तू काय परिधान करुन आली आहेस, याला ड्रेस म्हणायचे तरी कसे, फॅशनच्या नावाखाली तू हे जे काय केले आहेस त्यामुळे तू नेटकऱ्यांना तुझ्याविषयी बोलण्याची आयती संधी दिली आहे. अशा शब्दांत नेटकऱ्यांनी अनन्याला सुनावले आहे.

काही दिवसांपासून अनन्या पांडे ही तिच्या एका वेगळ्याच गोष्टींसाठी चर्चेत आली होती. त्याचे कारण तिचा आणि अभिनेता आदित्य रॉय कपूर यांचा फोटो व्हायरल झाला होता. त्यावरुन त्यांच्या रिलेशनशिपविषयीच्या बातम्यांना उधाण आले होते. मात्र अद्याप त्या दोघांकडून याविषयी कोणत्याही प्रकारे खुलासा करण्यात आलेला नाही.

अनन्याच्या प्रोजेक्टविषयी सांगायचे झाल्यास, तिचा आणि आयुषमान खुराणाचा ड्रीम गर्ल २ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. त्याला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. या चित्रपटानं ७० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली असून बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट लवकरच शंभर कोटींचा आकडा पार करेल असेही म्हटले जात आहे.

यापुढील काळात अनन्या ही कहा गये हम नावाच्या चित्रपटामध्ये दिसणार असून त्यात तिच्या जोडीला सिद्धांत चतुर्वेदी आणि आदर्श गौरव दिसणार आहे. सध्या ती आयुषमान सोबत ड्रीम गर्ल २ च्या सक्सेस पार्टीमध्ये चमकताना दिसते आहे. या चित्रपटानं प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली आहे. ड्रीम गर्ल १ ला देखील प्रचंड यश मिळाले होते.