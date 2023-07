Sunny Deol : गदरच्या विरोधात गेलं बॉलीवूड, सनीनं केला मोठा खुलासा!

By

Sunny Deol revealed Bollywood was against when gadar : बॉलीवूडचा राकट आणि तितकाच बिनधास्त अभिनेता सनी देओल हा त्याच्या वेगवेगळ्या गोष्टींमुळे चर्चेत असतो. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या गदर २ या चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आहे. तब्बल दोन दशकानंतर हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

द कपिल शर्मा शो नं आता टीव्ही मनोरंजन विश्वात स्वताचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. बॉलीवूडमध्ये कोणताही नवा चित्रपट प्रदर्शित व्हायचा असल्यास त्याचे प्रमोशन पहिल्यांदा कपिल शर्मा शो मध्ये होतेच. सनीला देखील त्याच्या गदर २ च्या प्रमोशनसाठी कपिल शर्मा शो ची मदत घ्यावी लागली आहे. अनिल शर्मा दिग्दर्शित गदरच्या पहिल्या चित्रपटाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यावेळी आमिर खानचा लगान आणि सनी देओलचा गदर या दोन्ही चित्रपटांमध्ये स्पर्धा होती.

गदरच्या पहिल्या भागात सनीनं तारा सिंह ची भूमिका केली होती. तर अमिषानं सकीनाची भूमिका साकारली होती. पुढील महिन्यात हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यानिमित्तानं सनीनं कपिलच्या शो मध्ये गदरच्या पहिल्या भागाविषयीच्या काही आठवणींना उजाळा दिला आहे. त्यानं सांगितलं की, गदरचा पहिला भाग प्रदर्शित होण्याची वेळ आली आणि बॉलीवूडमधील काही जणांनी या चित्रपटाचा विरोध करण्यास सुरुवात केली.

यावर सनी म्हणाला, मीच एवढा घाबरलो की, असे काय झाले ज्यामुळे माझ्या चित्रपटाला विरोध होतो आहे. बॉलीवूडच्या लोकांनी माझ्या चित्रपटाला विरोध करण्याच कारण काय आहे असाही प्रश्न मला पडला. एवढा बिग बजेट चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि इंडस्ट्रीमधील लोकं माझ्याकडे वेगळ्या नजरेनं पाहू लागली. मला तेव्हाही यासगळ्या प्रकाराचे आश्चर्य वाटले. पण आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. खूप काही बदलले आहे. असे सनीनं म्हटले.

चित्रपटाचे जे वितरक होते त्यांनी आम्ही हा चित्रपट दाखवणार नाही. अशी भूमिका घेतली. आम्हाला माहिती नव्हतं की, गदर ही नावाप्रमाणे गदर करेल. लोकांना वाटायचे की हा पंजाबी चित्रपट आहे. त्याला हिंदीमध्ये डब करा. काही वितरकांनी म्हटले आम्ही हा चित्रपट घेणार नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे वेगवेगळ्या अडचणी येत गेल्या. पण लोकांना हा चित्रपट आवडला. आणि सगळ्यांची तोंड गप्प झाली. म्हणून तर आम्हाला दुसऱ्या भागाची तयारी करता आली. असेही सनीनं यावेळी सांगितले.