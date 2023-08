Gashmeer Mahajani: वडील कुटुंबापासून वेगळे का राहायचे? रविंद्र महाजनींच्या निधनानंतर गश्मीरने केला खुलासा

साधारण महिनाभरापुर्वी मराठी मनोरंजन विश्वातील ज्येष्ठ अभिनेते रविंद्र महाजनी यांंचं निधन झालं. रविंद्र यांच्या अकस्मात निधनाने सर्वांना धक्का बसला. तीन दिवस रविंद्र यांचा मृतदेह त्यांच्या रुममध्ये होता. परंतु कोणालाच खबर नव्हती.

रविंद्र महाजनींच्या निधनानंतर अनेकांनी गश्मीरवर नाराजी व्यक्त केली. गश्मीरने सुद्धा हा आमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे असं म्हणत कोणालाच काही उत्तरं दिली नाहीत. पण आता मात्र बॉम्बे टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत अनेक गोष्टींवर सविस्तर चर्चा केलीय.

(gashmeer mahajani on ravindra mahajani death why his father live alone in pune)

वडिलांनी स्वतः वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला होता

वडील रविंद्र महाजनी वेगळे का राहायचे याविषयी गश्मीर म्हणाला, "मी माझ्या वडिलांना एका छोट्या घरात सोडले आणि मी लक्झरी आयुष्य जगत आहे, असं अनेकांना वाटत होते पण तसे नव्हते. त्यांनी स्वतःच वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तोही २० वर्षांपूर्वी. एक कुटुंब म्हणून आम्ही काहीही करू शकलो नाही.

आम्ही त्यांचे वेगळे होणे स्वीकारले कारण कोणावरही कुणासोबत राहण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. त्यांना पाहिजे तेव्हा ते आमच्याकडे रहायले यायचे, आणि त्यांचं मन झालं की निघुन जायचे.

माझा पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा ते बराच काळ आमच्यासोबत राहिले होते. ते मूडी होते अन् स्वतःची कामे स्वत: करत असत. या कारणास्तव, जेव्हा आम्ही त्यांच्यासाठी केअर टेकरची नियुक्ती करायचो तेव्हा ते एक-दोन दिवसांत त्याला कामावरुन काढून टाकत असत.

बाबांनी स्वतःहून सगळ्यांपासुन अंतर ठेवले

गश्मीर पुढे म्हणतो, "गेल्या तीन वर्षांत बाबांनी स्वतःला सगळ्यांपासून, अगदी त्यांच्या कुटुंबापासूनही दूर केलं. शेजाऱ्यांशी बोलणं किंवा मित्रांसोबत मॉर्निंग वॉक करणं सुद्धा त्यांनी बंद केलं. आम्हाला त्यांच्या मृत्यूची माहिती उशिरा कळण्याचे हे देखील एक मोठे कारण होते. मला यापेक्षा अधिक काही स्पष्ट करायचे नाही, कारण मी जे काही बोललो त्याचा गैरसमज होईल. पण आता मी समाधानी आहे."

गश्मीरचं बाबांसोबतचं नातं कसं होतं?

वडिलांसोबतच्या नात्याबद्दल बोलताना गश्मीर म्हणाला, 'आमच्या कुटुंबात अनेक कारणं होती, ज्यामुळे नातं खराब होतं. पण ते माझ्या आईचे पती आणि माझे वडील होते. अनेक वैयक्तिक सखोल कौटुंबिक रहस्ये सार्वजनिकपणे उघड करु शकत नाहीत. माझे बाबा इंडस्ट्रीतील सर्वात देखण्या अभिनेत्यांपैकी एक होते. ते खुप सुंदर हसायचे. आणि मला एवढेच लक्षात ठेवायचे आहे."