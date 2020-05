अरबाज खानने गर्लफ्रेंडसोबत गुपचुप केलं लग्न? वाचा जॉर्जियाने काय केला खुलासा

मुंबई- कोरोना व्हायरसमुळे देशभरात १७ मे पर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. या लॉकडाऊन दरम्यान सगळे घरातंच एकमेकांसोबत वेळ घालवत असल्याने अनेक जोड्यांना पहिल्यापेक्षा जास्त जवळ आणलं आहे.यात बॉलीवूडच्या जोड्याही मागे नाहीत. सध्या सलमान खानचा भाऊ अभिनेता अरबाज खान त्याची गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानीसोबत त्याचा क्वारंटाईन टाईम घालवत आहे. अशांतच या दोघांनी गुपचुपपणे लग्न केल्याच्या चर्चा होऊ लागल्या आहेत. मात्र आता लग्नाच्या या चर्चांवर जॉर्जियाने मौन सोडलंय. हे ही वाचा: बिग बॉस फेम 'या' अभिनेत्रीच्या इमारतीत आढळला कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्ण एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत जॉर्जियाने या सगळ्या अफवा खोट्या असल्याचं म्हटलंय. जॉर्जिया सांगते, 'आम्ही याआधी अनेकदा एकमेकांसोबत बराच वेळ घालवला आहे. त्यामुळे आम्हाला यात काही नवीन किंवा वेगळं वाटत नाहीये. आम्ही एकमेकांना चांगलं ओळखतो.' यासोबतंच लग्नाच्या बातम्यांवर ती म्हणाली जेव्हा ती लग्न करेल तेव्हा त्याबाबत सगळ्यांना सांगेल. ती पुढे सांगते, 'लोकांना जो विचार करायचा आहे तो करु देत.मात्र मी त्यां लोकांसारखी आहे ज्यांना हा सगळ्या गोष्टीने काही फरक नाही पडत. जेव्हा पण आम्ही आमच्या नात्यात पुढचं पाऊल टाकू तेव्हा आम्ही सगळ्यांना सांगू. मी कोणाचेही विचार बदलू शकत नाही तेव्हा ज्याला जो विचार करायचा आहे तो त्यांनी करावा.' अरबाज खान आणि जॉर्जिया जवळपास दोन वर्ष एकमेकांना डेट करत आहेत. दोघांना अनेकदा एकमेकांसोबत फिरताना पाहिलं गेलं आहे. दोघांच्या नात्याविषयी काही दिवसांपूर्वी जॉर्जियाने सांगितलं होतं की ते दोघं एकमेकांना चांगलं समजून घेतात आणि हिच त्यांची खासियत आहे. ती सांगते, 'मला नेहमीच आहे त्या जीवनात जगण्यापेक्षा स्वप्नात रमायला आवडतं. मात्र अरबाज ख-या आयुष्यात रमतो. मला त्याचा ह्युमर खूप आवडतो' giorgia andriani opens up on spending lockdown with arbaaz khan

