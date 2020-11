"यापुढे मी कृष्णापासून...", गोविंदाने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई- कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक आणि अभिनेता गोविंदा या मामा-भाचामधील वाद काही केल्या संपत नाही. या कौटुंबिक वादावर आता गोविंदाने बोलता झाला आहे. कॉमेडियन कृष्णा अभिषेककडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांमुळे हैराण झाल्याची भावना गोविंदाने व्यक्त केलीये. इतकंच नाही तर कौटुंबिक वाद सार्वजनिक करणं म्हणजे असुरक्षिततेचं लक्षण असल्याचा टोला देखील गोविंदाने कृष्णाला लगावला आहे. इंडस्ट्रीमध्ये जवळपास सगळ्यांनाच या मामा भाचा यांच्यातील वाद माहित आहे. मात्र आत्तापर्यंत यावर खुलेआम प्रतिक्रिया देण्यात येत नव्हती. हे ही वाचा: अभिनेता अमित साधचा धक्कादायक खुलासा, “मी चार वेळा आत्महत्या..” ‘द कपिल शर्मा शो’मध्ये नुकतीच गोविंदाने हजेरी लावली होती. त्यावेळी कौटुंबिक वादामुळे कृष्णा अभिषेकने शोमध्ये त्या एपिसोडला हजर राहण्यास नकार दिला आणि तो दिसून आला नाही. याविषयी नंतर त्याने खुलासा केला. “मामा गोविंदासोबत काही वाद असल्याने मी शोमध्ये येण्याचं टाळलं. आमच्या वादामुळे शोवर काही परिणाम होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतला. विनोद करण्यासाठी सेटवरचं वातावरण फार मैत्रीपूर्ण असावं लागतं आणि गोविंदा मामा तिथे असताना माझ्यासाठी ते शक्य नव्हतं”, असं कृष्णाने स्पष्ट केलं. याच संदर्भात आता गोविंदाने त्याची बाजू समोर आणत प्रतिक्रिया दिली आहे. गोविंदाने म्हटलंय, ''माझ्यावर सतत हे आरोप का केले जाताता हेच मला कळत नाही. त्यांना यातून काय मिळतं? कृष्णा लहान असल्यापासून माझं त्याच्याशी खूप चांगलं नातं आहे. कुटुंबिय आणि इंडस्ट्रीतील काही व्यक्तीसुद्धा याबद्दल सांगू शकतील. पण खरंच असं वाटतं की कौटुंबिक वाद सार्वजनिक ठिकाणी बोलून दाखवणं हे असुरक्षिततेचं लक्षण आहे. यामुळे बाहेरच्या व्यक्तींना कौटुंबिक गैरसमजुतींचा फायदा घ्यायची संधी मिळते. यापुढे मी त्यांच्यापासून योग्य ते अंतर राखूनच राहीन. '' गोविंदा पुढे सांगतो, ''प्रत्येक कुटुंबात काही समस्या असतात. पण त्यांना असं सार्वजनिक ठिकाणी मांडल्याने कधीच भरून न निघणारा तोटा होऊ शकतो. मी तर सर्वांत गैरसमज करून घेतलेला व्यक्ती आहे आणि असंच असेल तर राहू द्या. माझ्या आईने मला नेहमीच सांगितलंय की, चांगलं कर्म कर आणि फळाची अपेक्षा करू नकोस.'' गोविंदाने दिलेल्या या प्रतिक्रियेमुळे आता या मामा भाच्याचं नातं कायमचं संपुष्टात येणार का? अशी चर्चा होताना दिसतेय. govinda opens up on broken relationship with nephew krushna abhishek



