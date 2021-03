ग्रॅमी कोणी जिंकले ?; सर्वात जास्त ग्रॅमी कुणाच्या नावावर? वाचा..

मुंबई - जगभरात मानाचा समजला जाणारा ग्रॅमी अॅवॉर्डचे वितरण नुकतेच झाले. यंदाच्या ग्रॅमी सोहळ्यावर कोरोनाचे सावट होते. अशावेळी 63 व्या ग्रॅमी अॅवॉर्ड हा कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन पार पडल्याचे दिसुन आले आहे. या स्पर्धेत जगातील वेगवेगळ्या संगीतकार, गायक यांची नावं चर्चेत होती. अखेर ती उत्सुकता संपली आहे. तुम्हालाही त्या अॅवॉर्ड कुणाला मिळाले हे जाणून घेण्याची इच्छा असेल. बेस्ट पॉप सोलोसाठी हॅरीला ग्रॅमी मिळालं आहे. त्याच्या वॉटरमेलन शुगरला ते मिळालं आहे. लॉस एंजेलिसमध्ये हा पुरस्कार सोहळा पार पडला. त्यात मेघन थी स्टालियन आणि हॅरी स्टायल्सला ग्रॅमीनं गौरविण्यात आले आहे.

के पॉप ग्रुपची काही अंशी निराशा झाली आहे. त्यांना यावेळचे ग्रॅंमी मिळणार असा अंदाज चाहत्यांनी वर्तवला होता. त्यांच्या डाय़नामाईट नावाच्या अल्बमनं ग्रॅमीमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. यावेळी बियॉन्सनं इतिहास घडवला आहे. 28 ग्रॅमी मिळवणारी ती महिला कलाकार ठरली आहे. अशी कामगिरी करणारी ती पहिलची महिला आहे. सिंगल लेडिज, सेव्हेज आणि ब्लॅक परेड अशा अल्बमची निर्मिती करणा-या बियॉन्सला यावेळी गौरविण्यात आले. ग्रॅमी पुरस्कार मिळालेल्या कलाकारांची नावे पुढीलप्रमाणे - रेकॉर्ड ऑफ द इयर - एव्हरीथिंग आय वाँटेड - बिली एलिश, अल्बम ऑफ द इयर - फ्लोकलोर - टेलर स्विफ्ट, साँग ऑफ द इयर - आय कँट ब्रिथ - डेरनिस्ट इमली 2, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मन्स - वॉटरमेलन - हॅरी स्टायल्स

| “I want to thank James, Inez, and Betty, and their parents, who are the second and third people that I play every song that I’ve wrote.” — Taylor Swift’s AOTY acceptance speech #GRAMMYs pic.twitter.com/5PnYPStwmS

— Taylor Swift News (@TSwiftNZ) March 15, 2021