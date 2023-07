Viral Video: पाटण्यात सापडली म्हातारी आजी.. म्हणाली माझी लेक मोठी अभिनेत्री, पण मला इथं सोडून गेली

Viral Video in Patna Grandmother News: एका व्हिडिओमुळे सध्या मोठी खळबळ माजली आहे. पाटणा घाटावर एक आजी सापडली आहे.

तिने दावा केलाय कि तीची लेक एक मोठी अभिनेत्री आहे. आणि तिची लेक तिला इथे सोडून गेलीय. या व्हिडिओमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. काय झालंय नेमकं बघा.

( grandmother found in Patna.. said my daughter was a big actress, but she left me here Sapne Suhane Ladakpan Ke)

पाटणा येथील काली घाटावर भीक मागणाऱ्या वृद्ध महिलेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

तिचा ठावठिकाणा विचारला असता ती महिला म्हणाली, 'माझे नाव पूर्णिमा देवी आहे, मी दार्जिलिंगमध्ये राहायचे.'

त्या व्यक्तीने तिला पुढे विचारले की ती पाटण्यात का बसली आहे, तेव्हा ती महिला म्हणाली, 'माझी मुले माझ्याकडे लक्ष देत नाहीत. ते मला विसरले आहेत. मला प्रश्न करू नका.' मात्र, या व्हिडिओमध्ये पुढे असे काही घडले की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

पुढे, जेव्हा तिच्या मुलींबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा तिने सांगितले की, तिची मुलगी टीव्ही शोमध्ये काम करते. ती सपने सुहाने लडकपन के मध्ये काम करते, ती मुंबईत राहते.' अधिक माहिती विचारली असता ती वृद्ध महिला रडली आणि म्हणाली, 'कृपया मला प्रश्न विचारू नका, मला याबद्दल बोलायचे नाही.'

या व्हिडिओमध्ये झालेला खुलासा पाहून.. वृद्ध महिलेच्या मुलांनी तिला कालीच्या पायरीवर सोडले होते, परंतु ती आधी कुठे राहिली होती किंवा तिची मुले नक्की कोण होती याचा शोध सुरु आहे. दार्जिलिंगमधील तिच्या मुलीबद्दल अजून कोणताही तपशील आढळला नाही.

तथापि, व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीचे नाव समोर आलेले नाही, फक्त तिने सुमारे 11 वर्षांपूर्वी भूमिका केली होती. 2012 च्या 'सपने सुहाने लडकपन के' या शोमध्ये रुपल त्यागी आणि महिमा मकवाना मुख्य भूमिकेत होत्या.

काही वर्षांपूर्वी, सपने सुहाने लडकपन के अभिनेत्री रूपल त्यागीने तिच्या इंस्टाग्राम पेजवर टेलिव्हिजन उद्योगातील ढोंगीपणाचा पर्दाफाश केला होता.

तिच्या इन्स्टा पोस्टमध्ये, रूपल त्यागी यांनी टीव्ही मालिकांचे निर्माते कसे दाखवतात की त्यांचे शो चांगले चालले आहेत याबद्दल बोलले, परंतु जेव्हा महिला पात्रांचे चित्रण करताना ते भेदभाव करतात. आता हि वृद्ध महिला आणि रूपल त्यागीचा खरंच काही संबंध आहे, हे पाहायचं आहे.