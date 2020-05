टीव्ही अभिनेता आशिष राॅयला उपचारासाठी हवी आर्थिक मदत

मुंबई : आपल्या दमदार अभिनयाने छोटा पडदा गाजवणारा अभिनेता म्हणजे आशिष रॉय. बा बहु और बेबी, ससुराल सिमर का, मेरे आंगन मैं, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी यांसारख्या अनेक हिंदी मालिकांमध्ये आशिषने महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या. मालिकांमधील हटके भूमिकांमधून आशिष घराघरांत पोहचला. फक्त मालिकांपर्यंतच तो राहिला नाही. तर काही हिंदी चित्रपटांमध्ये देखील त्याने छोट्या-मोठ्या भूमिका साकारल्या. चंदेरी दुनियेतील हा ओळखीचा चेहरा मात्र आता एका मोठ्या संकटात सापडला आहे. आशिष बऱ्याच महिन्यांपासून आजारी असून गोरेगाव येथील रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरु होते. मात्र आता त्याच्याकडे पुढील उपचार घेण्यासाठी पैसेच उरले नाहीत. त्यामुळे मला आर्थिक मदत करा असे आवाहन तो करत आहे.

2018मध्ये आशिषला पॅरेलिसिसचा अटॅक आला. त्यानंतर यामधून तो थोडाफार सावरला. मात्र त्यानंतर पुन्हा त्याची तब्येत बिघडली. मध्यंतरी फेसबुकद्वारे मला आर्थिक मदत करा असे आवाहन त्याने केले. आशिषची ही पोस्ट पाहून त्याला मदत करण्यास चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक हंसल मेहता पुढे आले. त्यांच्या परीने त्यांनी शक्य तेवढी मदत आशिषला केली.

Actor Ashish Roy (Bond) is seriously ill, on dialysis and in the ICU. He has appealed for financial help on FB. I'm doing all I can to help. Can industry associations also help the ailing actor? @sushant_says@ashokepandithttps://t.co/d8qpAan1VK

— Hansal Mehta (@mehtahansal) May 19, 2020