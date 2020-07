बर्थडे स्पेशल : लहानपणी असा दिसायचा रणवीर सिंह, काही फोटोंमध्ये तुम्ही त्याला ओळखूच शकणार नाही..

मुंबई- जबरदस्त एनर्जी असणारा बॉलीवूडचा अभिनेता रणवीर सिंहचा आज वाढदिवस. रणवीर आज त्याच्या ३५ वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. बॉलीवूडमध्ये हातावर मोजण्या इतके सिनेमे करुन देखील सध्या बॉलीवूडच्या सगळ्यात महागड्या अभिनेत्यांच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश आहे. 'बँड बाजा बारात' या सिनेमापासून अभिनाची कारकिर्द सुरु करणा-या रणवीरने अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले आहेत. आज रणवीरच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या लहानपणीचे काही फोटो पाहूया.. व्हिडिओ: मिलिंद सोमण यांच्या आईने वयाच्या ८१ व्या वर्षी केलेल्या पुशअप्सचा व्हिडिओ पाहून तुमच्या डोळ्याचं पारणं फिटेल.. रणवीर सिंहचा जन्म ६ जुलै १९८५ मध्ये मुंबईत झाला. रणवीरचं पूर्ण नाव रणवीर सिंह भवनानी आहे. मात्र बॉलीवूडमध्ये एंट्री केल्यानंतर त्याने त्याच्या आडनावातून भवनानी हे नाव हटवलं. तेव्हा पासून सगळे त्याला रणवीर सिंह इतक्याच नावावे ओळखतात. रणवीर सिंह बॉलीवूड इंडस्ट्रीमधील अनिल कपूर यांचा नातेवाईक आहे. कारण रणवीरचे वडिल आणि अनिल कपूर यांची पत्नी सुनिता कपूर आपापसांत चुलत भाऊ-बहिण लागतात. इतकंच नाही तर रणवीर सिंहची आजी चांद बर्क या प्रसिद्ध अभिनेत्री होत्या. त्यांना सिनेमात पहिला ब्रेक राज कपूर यांच्या बूट पॉलिश या सिनेमात मिळाला होता. रणवीर सिंह सिंधी कुटुंबातून आहे. त्याचं कुटुंब कराचीमध्ये होते जेव्हा भारत-पाकिस्तान विभागला गेला नव्हता. भारत-पाकिस्तानच्या विभाजनादरम्यान रणवीर सिंहचे आई-वडिल मुंबईत आले. एका मुलाखतीत रणवीरने सांगितलं होतं की, तो अमेरिकेत मास कम्युनिकेशनचे शिक्षण घेण्यासाठी गेला होता. रणवीरला आधी कंटेट राईटर बनायचं होतं. मात्र त्याने पहिलेच त्याच्या वर्गात दिवार सिनेमातील डायलॉग बोलून दाखवला होता ज्याची खूप स्तुती झाली होती. रणवीरने त्याच्या संघर्षाच्या काळात एका जाहीरात एजंसीमध्ये असिस्टंड डिरेक्टरचं काम केलं होतं. मात्र त्याला अभिनयाची आवड होती. त्यानंतर रणवीरने थिएटर केलं मात्र तिथेही त्याच्यावर पडद्यामागचं काम सोपवलं गेलं. रणवीर सिंहला पहिला ब्रेक हा यशराज फिल्मने दिला. २०१० मध्ये त्याचा पहिला सिनेमा बँड बाजा बारात सुपरहिट झाला. त्यानंतर मग करिअरमध्ये त्याने मागे वळून पाहिलंच नाही. आज रणवीर सगळ्यात यशस्वी अभिनेता असून टॉप अभिनेत्यांच्या यादीतही त्याने त्याचं स्थान मिळवलंय. happy birthday ranveer singh here are some unseen pics with his family and friends

