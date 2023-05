Hemant Dhome: माझ्या वाघिणीची मोठी झेप.. बायकोच्या यशानंतर हेमंत ढोमेची खास पोस्ट

By

Hemant Dhome News: आलिया भट आणि रणबीर कपूर यांच्या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमाचं पोस्टर काल भेटीला आलंय.

या पोस्टरमध्ये मराठी प्रेक्षकांना एक सुखद धक्का मिळालाय. करण जोहरच्या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सिनेमात मराठमोळी अभिनेत्री क्षिती जोग झळकणार आहे.

आलिया भट, रणवीर सिंग, धर्मेंद्र, जया बच्चन अशा तगड्या कलाकारांसोबत क्षिती जोग झळकणार आहे. बायको बड्या सिनेमात काम करतेय हे कळताच हेमंत ढोमेने खास पोस्ट केलीय.

हेमंत ढोमेने सोशल मीडियावर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पोस्टरमध्ये ज्यात क्षिती आहे तो बायको फोटो पोस्ट केलाय.

तो फोटो पोस्ट करून हेमंत लिहितो... आपली टायग्रेस मोठी झेप घेतेय. गाजव. मला तुझा अभिमान आहे.. अशी पोस्ट करत हेमंतने बायकोला शुभेच्छा दिल्यात.

करण जोहर दिग्दर्शित 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' या चित्रपटाचे जबरदस्त पोस्टर सोशल मीडियावर झळकले आहे.

'मिट दि रंधवास' अशी ओळख करून देणाऱ्या या पोस्टरमध्ये रणवीर सिंग,धर्मेंद्र, जया बच्चन या मोठ्या चेहऱ्यासोबतच आता क्षिती जोग हा मराठी चेहरा झळकत आहे.

इतक्या मोठ्या स्टारकास्टसोबत काम करण्याच्या अनुभवाबद्दल क्षिती म्हणते, '' अनेक वर्षं रुपेरी पडद्यावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मला मिळाली आहे, ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे.

ज्येष्ठच नाही तर आताच्या काळात सुपरहिट असलेला रणवीर सिंग, आलिया भट्ट यांच्यासोबत काम करतानाही धमाल आली''.

''धर्मा प्रॉडक्शन, करण जोहर यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव अफलातून होता. करण सर एक उत्तम दिग्दर्शक आहेत.

समोरच्याकडून अपेक्षित सीन कसा करून घ्यायचा याचे कसब त्यांच्याकडे उत्तम आहे. एकंदरच ही प्रक्रिया खूप छान होती." येत्या २८ जुलैला 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे.