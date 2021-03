प्रदर्शनाआधीच फरहानच्या चित्रपटावरून 'तुफान'; नेटकऱ्यांकडून बंदीची मागणी

चित्रपटावरून होणारे वाद आता काही नवीन नाही. चित्रपटातील एखाद्या विषयावरून किंवा कलाकारावरून सोशल मीडियावर विरोध केला जातो आणि मग अनेकदा चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी केली जाते. याचंच ताजं उदाहरण म्हणजे अभिनेता फरहान अख्तरचा 'तुफान' हा चित्रपट. हा चित्रपट येत्या २१ मे रोजी अॅमेझॉन प्राइम या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. मात्र त्याआधीच या चित्रपटावर बंदी आणण्याची जोरदार मागणी ट्विटरवर होत आहे. ट्विटरवर #BoycottToofan हा हॅशटॅग ट्रेण्ड होऊ लागला आहे. यातही दोन वेगवेगळी मतं पाहायला मिळाली. काही नेटकऱ्यांनी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येचा विषय उचलून धरला तर काहींनी फरहानने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात केलेल्या ट्विटचा उल्लेख केला.

जोपर्यंत दिवंगत अभिनेता सुशांतला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत कोणतेच बॉलिवूड चित्रपट प्रदर्शित करू नका, असं काहीजण म्हणतायत. तर काही महिन्यांपूर्वी फरहानने केलेलं ट्विटसुद्धा या बंदीच्या मागणीचं कारण ठरत आहे. सोशल मीडियावर नको, आता थेट मैदानात भेटा, असं ट्विट करून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचं आवाहन फरहानने केलं होतं. त्यामुळे आता त्याच्या चित्रपटावर बंदी आणा, अशी मागणी नेटकऱ्यांनी केली आहे.

