गोल्डन ग्लोब अँवॉर्ड; डेव्हिड फिंचर यांच्या मँकला 6 नामांकने 

मुंबई - चित्रपट आणि टेलिव्हिजन क्षेत्रात जगभरात मानाचा समजला जाणा-या गोल्डन ग्लोबची नामांकन नुकतीच जाहीर झाली आहेत. कोरोनामुळे एकीकडे कान्स चित्रपट महोत्सवाला मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागले होते. आता गोल्डन ग्लोबच्या पुरस्कार सोहळा पार पडणार की नाही असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित झाला आहे. या नामांकनाची प्रेक्षक वाट पाहत होते. जगभरातील अनेक प्रसिध्द कलाकार या पुरस्कारासाठी मेहनत घेत असतात.

72 व्या गोल्डन ग्लोब अॅवॉर्डससाठीच्या नामांकंनाची घोषणा बुधवारी करण्यात आली होती. त्यात डेव्हिड फिंचर यांच्या मँकला सर्वाधिक नामांकने मिळाली आहेत. या चित्रपटाला मिळालेली नामांकनाची संख्या सहा एवढी आहे. त्यानंतर हारून सॉर्किन यांची 'द ट्रायल ऑफ द शिकागो ', फ्लोरियन जेलर यांची 'द फादर', एमराल्ड फेनेल यांची 'प्रोमिसिंग यंग वूमेन' आणि क्लो झाओ यांची 'नोमैडलैंड' यांच्या चार चित्रपटांना नामांकन मिळाले आहे. याबरोबरच टेलिव्हिजन श्रेणीमध्ये द क्राऊन या मालिकेनं सर्वाधिक नामांकन प्राप्त केली आहेत. याशिवाय द क्रिक, ओजार्क आणि द अंडरगोईंगला चार नामांकने मिळाली आहेत. अन्या टेलर आणि जॉय यांना चित्रपटासाठी तर एम्मा आणि द क्वीनमधील गॅम्बिटच्या भूमिकेसाठी टेलिव्हिजन श्रेणीत नामांकन मिळाले आहे.

गोल्डन ग्लोबच्या नामांकनाची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. बेस्ट मुव्ही - ड्रामा, द फादर (The Father), मँक (Mank), नोमॅ़डलँड (Nomadland), प्रोमिसिंग यंग वुमेन (Promising Young Woman), द ट्रायल ऑफ दी शिकागो 7 (The Trial of the Chicago 7), बेस्ट पिक्चर - म्यूजिकल / कॉमेडी - बोरट (Borat Subsequent Moviefilm), हॅमिल्टन, म्यूजिक (Music) - पाम स्प्रिंग्स, (Palm Springs), द प्रोम (The Prom), सर्वोत्कृष्ठ अभिनेत्री - मोशन पिक्चर - ड्रामा - वायोला डेविस, मा राईनी ब्लॅक बॉटम, एंड्रा डे, द यूनाइटेड स्टेट्स vs बिली हॉलिडे, वेनेसा किर्बी, पिस ऑफ वूमेन, फ्रांसिस मेकडोरमेड, नोमेडलेड, कॅरी मुलिगन, प्रोमिसिंग यंग वूमेन,

