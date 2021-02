दिशाचे फोटो पाहाल तर व्हालं घायाळ  

मुंबई - अभिनेत्री दिशानं सध्या सोशल मीडियावर कहर केला आहे. तिला तिच्या चाहत्यांचा एवढा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे की त्यामुळे ती प्रचंड चर्चेचा विषय झाली आहे. दिशानं आपलं एक हॉट फोटोशुट व्हायरल केलं आहे. त्यामुळे तिच्यावर लाईक्स आणि कमेंटसचा पाऊस पडत आहे.

दिशा तिच्या अभिनयापेक्षा फोटोसेशनमुळेच जास्त चर्चेत राहणारी अभिनेत्री आहे. तिनं बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केल्यापासून जेवढे कुठले मुव्हींमध्ये काम केले आहे त्यात तिला प्रेक्षकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. प्रसिध्द अभिनेता टायगर श्रॉफची गर्लफ्रेंड म्हणूनही दिशा फेमस झाली आहे. ती तिच्या हॉट, बोल्ड फोटोंमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत राहणारी अभिनेत्री आहे. दिशानं ज्यावेळी तिच्या हॉट फोटोंना सोशल मीडियावर प्रसिध्द केले तेव्हा त्याला काही तासांतच मोठ्या प्रमाणावर लाईक्स मिळाले आहेत. सध्या तिच्या इन्स्टाग्रामवर तिचे हॉट, बिकनी लूकमधले फोटो तिचा फॉलोअर्स वाढवताना दिसत आहे. दिशाचे हे फोटो पाहून तिचे चाहते घायाळ झाले नाही तर नवल. बागी २' मध्ये दिशानं काम केले आहे. जॅकी चॅन सोबत 'कुंग फू योगा' या चिनी चित्रपटातही ती झळकली आहे. सलमान खानच्या राधे: युअर मोस्ट वाँटेड भाई चित्रपटात पुन्हा ती दिसणार आहे. दिशाने पूलवरचा बिकनीमधला हा फोटो पोस्ट केल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटात कमेंटस सुरु झाल्या आहेत. दिशाने पूलवरचा बिकनीमधला हा फोटो पोस्ट केला आहे. सन बाथ घेतानाच्या या फोटोमध्ये दिशा लाल आणि निळया रंगाच्या बिकनीमध्ये डोळे बंद करुन उभी आहे. या फोटोखाली कॅप्शनमध्ये तिने फुलाचा आयकॉन ठेवला आहे. हेही वाचा : 'आमच्या स्वप्नांची गुरुकिल्ली'; मराठी अभिनेत्रीने मुंबईत घेतलं घर तेलगू चित्रपट 'लोफर'मधून 2015 साली दिशाने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. 2016 मध्ये नीरज पांडेच्या 'एम.एस.धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी'मधून तिने बॉलिवूडमध्ये इंट्री केली.



