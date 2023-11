World Cup Final : बायको तर आलीच, सासरेबूवांनी लावली हजेरी! रणवीरचं टीम इंडियाला चिअर अप

By

Deepika Padukone and Ranveer Singh fly out to Ahmedabad : वर्ल्ड कप २०२३ च्या फायनलच्या सामन्याची उत्सुकता आता शिगेला पोहचली आहे. सोशल मीडियावर तर वेगवेगळ्या प्रकारे वर्ल्ड कप फिव्हरची चर्चा सुरु आहे. यापूर्वीच्या भारत विरुद्ध न्युझीलंडच्या सामन्याला बॉलीवूड सेलिब्रेटींनी गर्दी केली होती. त्यानंतर आजच्या शेवटच्या सामन्याला दिग्गज सेलिब्रेटींनी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

रणवीर आणि दीपिका हे नेहमीच चाहत्यांचे फेव्हरेट राहिले आहेत. त्यांनी देखील आजच्या फायनलला उपस्थिती दर्शवत चाहत्यांना प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले आहे. रणवीर हा त्याच्या अजब तऱ्हेच्या फॅशनसाठी ओळखला जाणारा सेलिब्रेटी आहे. आजच्या सामन्याला देखील त्यानं वेगळ्या प्रकारे ड्रेसिंग करत चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. दुसरीकडे दीपिका अन् तिचे वडील प्रकाश पदुकोण हे देखील मॅच पाहण्याचा आनंद घेताना दिसून आले आहे.

यापूर्वी बॉलीवूडचा किंग खान शाहरुख त्याचा मुलगा आर्यन खान, सुहाना अन् अब्राहमच्या फोटोंनी चाहत्यांच्या प्रतिक्रियांना उधाण आले होते. मुंबईतील सेमीफायनलच्या सामन्याला थलायवा रजनीकांत यांच्या उपस्थितीनं प्रेक्षक भारावून गेले होते. त्यानंतर आता फायनलच्या सामन्याला देखील सेलिब्रेटींनी आपल्या उपस्थितीनं टीम इंडियाला चिअर अप केले आहे.

दीपिका, रणवीरच्या फोटोंवर नेटकऱ्यांनी दिलेल्या कमेंटसही भन्नाट आहेत. त्यांच्या फोटोंनी चाहत्यांच्या उत्साहाला उधाण आले आहे. याअगोदर वेगवेगळया शो च्या निमित्तानं किंवा प्रमोशनसाठी हे दोन्ही सेलिब्रेटी एकत्र आले होते. त्यानंतर आता ते फायनलच्या सामन्याला त्यांनी लावलेली हजेरी त्यात रणवीरच्या सासरेबुवांनी घेतलेली इंट्री सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे.

मुंबईतील भारत विरुद्ध न्युझीलंडच्या सामन्याला कियारा अडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहीद कपूर, मीरा रजपूत, रणबीर कपूर, विकी कौशल आणि साऊथमधील सेलिब्रेटी देखील मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असल्याचे दिसून आले होते.