'इंडियन आयडल' फेम गायिका रेणू नागर आयसीयूमध्ये दाखल, दोन महिन्यांपूर्वी प्रियकरासोबत गेली होती पळून

मुंबई- सिंगिंग रिऍलिटी शो 'इंडियन आयडल'ची माजी स्पर्धक गायिका रेणू नागरला आयसीयुमध्ये दाखल केलं गेलं आहे. रेणू राजस्थानमधील अलवर इथे राहते. रेणूने इंडियन आयडल च्या १० व्या पर्वात सहभाग घेतला होता. गायिका रेणू नागरचा प्रियकर रवी नट याने विषारी पदार्थ खाऊन आत्महत्या केली होती. रवीबाबतची ही बातमी ऐकून रेणूची तब्येत बिघडली आणि ती बेशुद्ध झाली. रेणूला लगेचच जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री उशीरा रेणूचा प्रियकर रवि नट याने विषारी पदार्थ खाल्ला होता. त्याची प्रकृती खालावल्यावर त्याच्या कुटुंबियांनी त्याला लगेचच हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं मात्र त्याचा मृत्यु झाला. रवी नट याच्या वडिलांचं म्हणणं आहे की त्याने कोणत्या कारणामुळे आत्महत्या केली याची त्यांना काहीच कल्पना नाही. या घटनेची माहिती पोलिसांनाही देण्यात आली. रवी नट आणि त्याचं कुटुंब हे मुळात राजस्थानमधील भरतपूर जिल्ह्यातील कस्बेनगर मधील राहणारे आहेत. रवि अलवरमध्ये भाड्याच्या घरात राहत होता. मात्र सध्या तो त्याच्या गावात राहात होता. विशेष म्हणजे रवी नटला पत्नी आणि दोन मुलं देखील आहेत जे कुटुंबासोबत कस्बेनगर मध्ये राहतात. रवी अलवरमध्ये असताना रेणूच्या घरी तबला शिकायला जायचा असं म्हटलं जातं. यादरम्यान दोघांमधील जवळीक वाढली. जूनमध्ये दोघेही घरातून पळून गेले होते. रेणूच्या वडिलांनी रवीवर आमिष दाखवून घरातून पळवून नेल्याचा आरोप लावत केस दाखल केली होती. पाच दिवसांपूर्वीच दोघं परतले होते. रेणू नागरचा जबाब नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी रवी नटला सोडलं होतं. त्यानंतर त्या रात्री त्याने विषारी पदार्थ खाल्ला होता. हॉस्पिटलमध्ये नेलं असता त्याचा मृत्यु झाला. रवीच्या मृत्युची बातमी ऐकून रेणूची तब्येत खालावली आहे. सध्या रेणूची प्रकृती गंभीर असून ती आयसीयुमध्ये आहे.

