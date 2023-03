List of top Indian actresses who earn in crores from Instagram : बॉलीवूडमधील कित्येक असे सेलिब्रेटी आहेत जे सोशल मीडियावरुन कोट्यवधी रुपयांची कमाई करताना दिसतात. सोशल मीडियावर त्यांची एक पोस्ट त्यांना लाखो,कोट्यवधी रुपये मिळवून देत असल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली हा त्याच्या एका इंस्टा पोस्टसाठी घेत असलेल्या मानधनाचा आकडा ऐकून चाहत्यांना तर मोठा धक्का बसला होता.

सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जगात फेसबूक, इंस्टा, ट्विटर सारखी माध्यमं ही सेलिब्रेटींसाठी खूप महत्वाची झाली आहेत. त्यांच्याशिवाय ते हतबल असल्याचे दिसून आले आहेत. एखाद्या सेलिब्रेटीचा टीआरपी, युएसपी हा त्याचा सोशल मीडिया असल्याचे दिसून आले आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी तो त्याचा वापर करत असल्याचे दिसते. अशातच बॉलीवूडमधील काही अभिनेत्री मोठी कमाई करत असल्याचे दिसून आले आहे.

प्रियंका चोप्रा - बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा ही आता मोठी स्टार झाली आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर ८५ मिलियन फॉलोअर्स आहेत. मीडिया रिपोर्टसनुसार, देसी गर्ल प्रियंकाच्या ब्रँडिंग चे काम हे सोशल मीडिया अकाउंटस करतात. तसेच ती देखील वेगवेगळ्या ब्रँडचे प्रमोशन तिच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवरुन करण्यासाठी भरपूर पैसे घेते. प्रियंका ही एका पोस्टसाठी तीन कोटी रुपये देत असल्याची माहिती आहे.

दीपिका पदुकोण - पठाण फेम दीपिका पदुकोण ही बॉलीवूडमधील सर्वात प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. पठाणच्या मोठ्या वादानंतर तिच्या लोकप्रियतेमध्ये कोणतीही कमी झालेली नाही. सुत्रांच्या माहितीनुसार, दीपिका ही इंस्टाग्रामवरुन मोठी कमाई करत असल्याचे दिसून आले आहे. ती एका पोस्टचे दीड कोटी रुपये कमावते.

आलिया भट्ट - ब्रम्हास्त्रमधल्या आलियाची गोष्टच वेगळी आहे. या चित्रपटातून तिनं आपल्या अभिनयाची वेगळीच ओळख चाहत्यांना करुन दिली होती. बॉलीवूडमधील सर्वाधिक महागडी अभिनेत्री म्हणून आलियाच्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल. आलियाचे सोशल मीडियावर ७६ मिलियन फॉलोअर्स असून आलिया ही एका पोस्टसाठी ८५ लाख घेत असल्याची माहिती आहे.

श्रद्धा कपूर - श्रद्धाचा नुकताच तू झुठी मैं मक्कार प्रदर्शित झाला त्याला प्रेक्षकांचा अमाप प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामध्ये तिच्या जोडीला रणबीर कपूर हा मुख्य भूमिकेत होता. श्रद्धा सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असणाऱ्या श्रद्धाच्या फॉलोअर्स ७९ मिलियन एवढी असून ती एका पोस्टसाठी एक कोटी रुपये घेत असल्याची माहिती आहे.

करिना कपूर खान - बॉलीवूडची बेबो म्हणून लोकप्रिय असणाऱ्या करिनाची गोष्टही मोठी खास आहे. सोशल मीडियावर दहा मिलियनपेक्षा अधिक फॉलोअर्स असणाऱ्या करिनाची सोशल मीडिया ब्रँड व्हॅल्यु मोठी असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये ती इंस्टाग्रामवर एका ब्रँडचे ब्रँडिंग करण्यासाठी करिना कपूर एक ते दोन कोटी रुपये घेत असल्याची माहिती आहे.