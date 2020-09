विराट कोहलीने सोडली कॅच आणि ट्रोल झाली अनुष्का शर्मा, लोकांच्या क्रिएटीव्हीला आला ऊत

मुंबई- आरसीबीला आयपीएलच्या सहाव्या मॅचमध्ये सीझनची आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी हार मानली जातेय. आरसीबीसाठी आत्तापर्यंत कॅप्टन विराट कोहलीचं फॉर्म मध्ये न येणं हे खूपंच चिंताजनक आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या दोन सामन्यांमध्ये बॅटींगमधील परफॉर्मन्स खराब दिल्यानंतर आता विराट कोहलीने कालच्या सामन्यामध्ये फिल्डिंग करताना देखील हताश झालेला दिसून आला. विराट कोहलीच्या आत्तापर्यंतच्या क्रिकेट करिअरमधील विरळ प्रसंगापैकी हा एक होता जेव्हा त्याने खेळाडूने दिलेल्या एकानंतरच्या एक कॅच सोडल्या. विराट कोहलीने गुरुवारच्या सामन्यामध्ये शतकवीर केएल राहुलच्या एकामागोमाग एक अशा दोन कॅच सोडल्या जे त्याच्या टीमसाठी खूप भारी पडलं. हे ही वाचा: 'बिग बॉस १४' मधील पहिला स्पर्धक आणणार शोमध्ये 'जान'? स्पा पासून थिएटरपर्यंत सलमानने दाखवली नव्या घराची झलक विराट कोहलीच्या चुकीसाठी अनुष्का पहिल्यांदाच ट्रोल होतेय असं नाही मात्र आता हद्दंच झालीये लोक विराटच्या चूकीसाठी अनुष्का आणि तिच्या प्रेग्नंसीवर कमेंट करायला लागले आहेत. बघता बघता आता अनुष्का या गोष्टीमुळे ट्रेंडही व्हायला लागलीये. सोशल मिडियावर लोक अनुष्काची खिल्ली उडवत आहेत. जेव्हा जेव्हा विराटची खेळी खराब ठरलीये तेव्हा तेव्हा लोकांनी अनुष्काला जबाबदार ठरवलंय. या ट्रोलिंगमध्ये विराटची कॅच सोडल्याची रिऍक्शन दाखवलीये. खरतर ही कॉन्ट्रोवर्सी सुनील गावस्कर यांनी कमेंट केल्याने झाली आहे. सुनील यांनी विराटच्या दोन्ही कॅच सुटल्यावर म्हटलं होतं की 'यांनी लॉकडाऊनमध्ये फक्त अनुष्काच्या बॉलिंगची प्रॅक्टीस केली आहे.' यावर अनेक जणांनी ट्विट करत याची खिल्ली उडवलीये. एकाने म्हटलंय, 'अनुष्का ही मॅच पाहिल्यानंतर आता विराटला बेबी देणार नाही. २ कॅच सुटल्या हे गंभीर आहे.' तर एका युजरने म्हटलंय, 'हे पाहून अनुष्का आता कोहलीच्या हातात बाळाला सांभाळायला देणार नाही.' एका युजरने तर म्हटलंय, 'कदाचित विराट कोहली टेन्शनमध्ये असेल की अनुष्कालाही एनीसीबीची फोन आला तर, सांगता येत नाही कोण कोणाचं नाव यात कधी घेईल ते.' याऊलट काही जणांनी या ट्रोलिंग करणा-यांचा चांगलाच क्लास घेतला आहे. 'अनुष्का आई होणार आहे तेव्हा तिला अशा गोष्टींसाठी ट्रोल करु नका. तर काहींनी या ट्रोल करणा-यांना जाब विचारत म्हटलंय की तुमच्यातली माणुसकी हरवलीये का? विराटच्या खराब स्कोअरसाठी अनुष्काला जबाबदार धरणं बंद करा.' विराट आणि अनुष्का पहिल्यांदाच कोणत्या गोष्टीसाठी ट्रोल होतायेत असं नाही. प्रेग्नंसी आणि लॉकडाऊनमधील एक कोहली चौका मारना या व्हिडिओचं कनेक्शन लावत देखील त्यांना ट्रोल केलं गेलं. ipl 2020 trolling anushka sharma for virat kohlis performance is shallow see comments

Web Title: ipl 2020 trolling anushka sharma for virat kohlis performance is shallow see comments