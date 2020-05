पोलिसांच्या मदतीकरिता जगबीर दहियाचा 25 तासांचा प्रवास

मुंबई : कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग पाहता त्याचा सामना करण्यासाठी नामवंत चेहरे समोर येत आहेत. एकूणच सरकारला मदत करण्यासाठी प्रत्येक जण आपापल्या परीने मदतीचा हात पुढे करत आहेत. या विषाणूला संपवण्यासाठी अनेक कलाकार पुढे आले आहेत. यामध्ये कोणी आर्थिक मदत करत आहे तर कोणी अन्न-धान्य आणि खाद्यपदार्थांची मदत करत आहेत. डॉक्टर्स आणि मेडिकल स्टाफच्या मदतीसाठी देशातले कित्येक जण पुढे आले आहे. याशिवाय दिवस-रात्र आपल्यासाठी झटणाऱ्या पोलिसांना मदत करण्यासाठी देखील बरेच जण पुढे आले आहेत. हे ही वाचा - करोडो रुपयांचे फार्महाऊस बॉलिवूड कलाकारांच्या मालकीचे, पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क... अशातच एक निर्माते मुंबई पोलिसांना मदत करण्यासाठी चक्क हरियाणावरून मुंबईला आले आहेत. जगबीर दहिया असे निर्मात्याचे नाव आहे. मुंबई पोलिसांच्या सुरक्षिततेसाठी ते स्वतः गाडी चालवत हरियानाहून मुंबईला आले आहेत. त्यांनी मुंबई पोलिसांना पीपीई किट्सचे वाटप केले आहे. याशिवाय त्यांनी २० हजार मास्क, हॅण्ड ग्लोव्हज आणि सॅनिटायझरची मदत देखील केली आहे.

निर्माते जगबीर दहिया हे हरियानाहून 25 तास प्रवास करत मुंबईला मुंबई पोलिसांना पीपीई किट्सचे वाटप करण्यासाठी आले. ते म्हणाले की,' सध्याच्या काळात सरकारकडून डॉक्टरांना तसेच नर्सेस व वैद्यकीय कर्मचारी यांना कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी किट्स पुरवले जात आहेत. मुंबई पोलिसांना देखील सेफ्टी किट्स तितकेच गरजेचे आहे जितके डॉक्टरांना आहेत. मुंबई पोलीस देखील कोरोना वॉरियर बनून देशासाठी-आपल्यासाठी लढत आहेत. यामध्ये पोलिस बऱ्याच लोकांच्या संपर्कात येतात, त्यांना बरेचदा कोरोना असणाऱ्या परिसरात जावे लागतेय म्हणूनच त्यांना हे सेफ्टी किट्स देण्याची संकल्पना माझ्या मनात आली. त्यांना देखील डॉक्टर्सप्रमाणे मास्क, ग्लोव्हज, फेस शिल्ड, आय प्रोटेक्टर, गॉगल्स, हेड कव्हर आणि हॅण्ड सॅनिटायझरची आवश्यकता आहे.' जगबीर यांनी मुंबईमधील झोन ९ म्हणजेच वांद्रे, झोन ७ म्हणजेच मुलुंड आणि मालाड परिसरासह मुंबईतील चार वेगवेगळ्या ठिकाणच्या पोलिस स्टेशनमध्ये हे पीपीई किट्सचे वाटप केले आहे. त्यांनी एकूण १०० पीपीई किट्सची मदत केली आहे. मुंबईबरोबरच हरियाणामध्येदेखील त्यांनी जेव्हापासून लॉकडाऊन सुरू झाले आहे तेव्हापासून ३७८ कुटुंबांना जेवण पुरवण्याचे काम हाती घेतले आहे. याशिवाय ते रोज १५०० लोकांसाठी रोजच्या जेवणाची व्यवस्था देखील करतात. jagbir dahiya 25 hour journey to help the police

