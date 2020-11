मान गये बॉस.. सिनेमातून केलं बाहेर पण एका सीनसाठी घेतले तब्बल ७४ कोटी

मुंबई- अभिनेता जॉनी डेप मध्यंतरी अनेक वैयक्तिक कारणांमुळे चर्चेत होता. मात्र त्याच्या खाजगी आयुष्यामुळेच त्याचं प्रोफेशन बाबतीतंही आता नुकसान होताना दिसतंय. प्रसिद्ध सिरीज ‘हॅरी पॉटर’चा प्रिक्वेल ‘फॅन्टास्टिक बिस्ट’मधून अभिनेता जॉनी डेपची हकालपट्टी करण्यात आली आहे आणि याचं कारण ठरलंय त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात होत असलेली उलथापालथ. हे ही वाचा: अभिनेत्री मानसी नाईकचा पार पडला साखरपुडा हॉलीवूड सुपरस्टार जॉनी डेपवर त्याची घटस्फोटित पत्नी अभिनेत्री अ‍ॅम्बर हर्ड हिने कौटुंबिक हिंसाचाराचे आरोप काही दिवसांपूर्वी केले होते. याचा परिणाम म्हणून वॉर्नर ब्रदर्सने त्यांच्या आगामी प्रोजेक्ट्समधून जॉनी डेपलाच बाहेरचा रस्ता दाखवलाय. मात्र या सगळ्या प्रकरणात अतिशय महत्वाची बाब म्हणजे नुकतीच या सिनेमाच्या शूटींगला सुरुवात झाली होती. आणि त्यातील केवळ एका सीनसाठी जॉनीला तब्बल ७४ कोटी २४ लाख रुपयांचं मानधन देण्यात आलंय. हॉलीवूड अभिनेता जॉनी डेप हा खऱ्या अर्थाने एक सुपरस्टार आहे. तो एखादा सिनेमा सिलेक्ट करताना त्याविषयी अगदी चोखंदळ असतो. विशेष म्हणजे एखादा सिनेमा स्विकारताना त्यामध्ये त्याचे स्वतःचे किती सीन आहेत? यांचा विचार करुन तो त्याचं मानधन ठरवतो. ‘फॅन्टास्टिक बिस्ट’ प्रोजेक्टमध्ये वॉर्नर ब्रदर्स या निर्मिती संस्थेने कोट्यवधींची गुंतवणूक केलीये. हा संपूर्ण सिनेमा मालिका गॅलिअर्ट ग्रिंडलवर्ड ही व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या जॉनी डेपभोवती फिरते. त्यामुळे निर्मात्यांनी त्याला एका सीनसाठी १० मिलिअन अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच जवळपास ७४ कोटी २४ लाख रुपये दिले होते. परंतु अ‍ॅम्बर हर्डच्या आरोपांमुळे त्याला सिनेमातून बाहेर काढण्यात आलंय. जॉनीला ‘फॅन्टास्टिक बिस्ट’मधून बाहेरचा रस्ता दाखवल्यामुळे त्याचे चाहते खूप नाराज आहेत. यापूर्वी त्याला डिस्ने स्टुडिओने ‘पायरेट्स ऑफ द कॅरेबियन’ या सिनेमाच्या सिरीजमधून काढलं होतं. निर्मात्यांच्या निर्णयामुळे नाराज झालेले चाहते थेट या फ्रेंचाईजीवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे निर्मात्यांचा हा निर्णय त्यांना चांगलाच महाग पडणार असं दिसतंय कारण आता हा सिनेमा आणखी पुढे ढकलला जाणार आहे. johnny depp to be paid a whopping 8 figure salary for fantastic beasts 3 despite being dropped

Web Title: johnny depp to be paid a whopping 8 figure salary for fantastic beasts 3 despite being dropped