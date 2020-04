'महाभारत'मध्ये द्रौपदीच्या भूमिकेत दिसणार होती जुही चावला मात्र 'या' कारणामुळे दिला नकार

मुंबई- कोरोना व्हायरसच्या संसर्गामुळे संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात आलेला आहे..यादरम्यान दूरदर्शनवर रामायण आणि महाभारत या मालिकांचं पुनःप्रक्षेपण सुरु करण्यात आलं आहे.. लॉकडाऊनमुळे कंटाळलेली लोकं या मालिका चांगल्याच पसंत करत आहेत..खास करुन महाभारतला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसून येतोय..या मालिकेमधील कलाकारांना देखील लोक मोठ्या प्रमाणावर पसंत करत आहेत..विशेष म्हणजे या मालिकांमधील महिला कलाकारांनी प्रेक्षकांच्या मनावर वेगळीच छाप सोडली आहे..या सगळ्या भूमिकांमध्ये अभिनेत्री रुपा गांगुलीने साकारलेली द्रौपदीची भूमिका देखील मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय झाली होती.. हे ही वाचा: लॉकडाऊनमध्ये हे सिनेमे आणि वेबसिरीज येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला.. वाचा काय ठरेल तुमच्यासाठी जास्त मनोरंजक ? खूप कमी लोकांना माहित असेल की रुपा या भूमिकेसाठी पहिली निवड नव्हती..महाभारतातील द्रौपदीची भूमिका साकारण्यासाठी सगळ्यात आधी बॉलीवूड अभिनेत्री जुही चावला हिला विचारण्यात आलं होतं.. मात्र तिने काही कारणामुळे या भूमिकेला नकार दिला होता..जेव्हा जुहीला महाभारतातील द्रौपदीच्या भूमिकेबाबत विचारणा झाली होती तेव्हा ती त्या काळातील रोमँटीक सिनेमांमध्ये हिरोईनच्या मुख्य भूमिकेसाठी पहिली पसंत असायची.. महाभारत दरम्यान जुहीला आमीर खानसोबतच्या 'कयामत ये कयामत तक' सिनेमाची ऑफर आली होती..या कारणामुळे जुहीने द्रौपदीच्या भूमिकेला नकार देत आमिर खानसोबत सिनेमा करणं योग्य समजलं.. तसं पाहायला गेलं तर 'कयामत से कयामत तक' हा सिनेमा हिट ठरला..आणि मग जुहीने नाकारलेली द्रौपदीची भूमिका रुपा गांगुलीने साकारली.. जेव्हा रुपाला ही भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली तेव्हा तिने याचा केवळ स्विकारंच केला नाही तर तिच्या अभिनयाने या भूमिकेत तीने जीव ओतला आणि प्रेक्षकांनी स्तुती करायला भाग पाडलं.. या मालिकेनंतर ती फारंच कमी प्रोजेक्टमध्ये काम करताना दिसली..मात्र अभिनयाला राम राम ठोकलेल्या रुपा गांगुलीने नंतर राजकारणात प्रवेश केला.. juhi chawla was playing the role of draupadi but was refused for this particular reason

Web Title: juhi chawla was playing the role of draupadi but was refused for this particular reason