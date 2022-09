गंभीर आजाराने ग्रस्त जस्टिन बीबरची तब्येत पुन्हा बिघडली, वर्ल्ड टूर रद्द!

By

Justin Bieber : अवघ्या जगाला वेड लावणारा गायक जस्टिन बीबर (Justin Bieber) सध्या एका गंभीर आजाराशी झुंज देतो आहे. जस्टिनचे 'बेबी' हे गीत . सर्वाधिक गाजले. या गाण्यानंतर जगभरात ख्याती पोहोचलेल्या जस्टिनला मोठा नावलौकिक मिळाला. मध्यंतरी जस्टिन भारत दौरा करणार अशी चर्चा होती, पण त्याच वेळी दौरा रद्द करत त्यांचे आपल्या 'हंट सिंड्रोम' या आजाराचा खुलासा केला. आता त्याच्या 'जस्टीस' या अल्बम च्या प्रमोशनसाठी त्याने वर्ल्ड टूर चे आयोजन केले होते. परंतु त्याची प्रकृती बिघडल्याने हा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. या बाबत सविस्तर माहिती देणारी एक पोस्ट त्याने सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. (Justin Bieber cancels world tour to prioritise his mental and physical health)

जस्टिन 'रामसे हंट सिंड्रोम' या आजाराने त्रस्त आहे. या आजारामुळे त्याचा अर्धा चेहरा पॅरालाइझ्ड होतो, त्याच्याडोळ्यांवरही याचा परिणाम होतो. या आजाराच्या उपचारासाठी त्याने काही काळ ब्रेक घेतला होता. आता पुन्हा एकदा तो 'जस्टीस' या नव्या नव्या अल्बमच्या प्रमोशन साठी सज्ज झालेला असतानाच हि निराशाजनक बातमी समोर आली. त्याचे आजारपण पुन्हा बळावल्याने त्याची वर्ल्ड टूर रद्द झाली आहे. तो भारतातदेखील कॉन्सर्ट करणार होता.

जस्टिन बीबरने इंस्टा पोस्टद्वारे हा दौरा रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. त्याने पोस्ट मध्ये लिहिले आहे की, 'मला ब्राझीलच्या लोकांना माझे गाणे ऐकवायचे होते. पण स्टेजवर गेल्यावर मला खूप थकल्यासारखे वाटले. तेव्हा माझ्या लक्षात आले की यावेळी मी माझ्या आरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. म्हणून मी टूरमधून विश्रांती घेत आहे..मी ठीक होईन पण त्यासाठी मला विश्रांतीची गरज आहे. जेणेकरून मी लवकर बरा होऊ शकेन."

हॉलिवूडमधील त्याचे सहकारी, जगभरातील चाहते देखील त्याच्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. जस्टिनने देखील त्याच्यासाठी प्रार्थना करण्याचे आवाहन या पोस्टमधून केले आहे. सध्या बीबर कुटुंब प्रचंड संकटात आहे. यावर्षी मार्चमध्ये जस्टिनची पत्नी हेली बीबर हिला देखील मेंदूमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आता जस्टिनची देखील प्रकृती बरी नाही, त्यामुळे आता हा दौरा कधी यशस्वी होणार याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.