Kajol: काजोलकडे पैशांची काय कमी? या गोष्टीमुळे नेटकरी करतायत ट्रोल..

kajol devgan: काजोल नाव घेतले तर आपल्या समोर बिंदास दिल व्यक्ती येते. पण काजोलच्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि त्या व्हिडिओमध्ये काजैलने केलेल्या कृत्यामुळे तीला ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले आहे.

(Kajol Gets Brutally TROLLED For NOT Giving Money To Kid Beggar; Netizen Says, ‘Rupaye Ki Kami Aa Gayi')

खरं तर या व्हिडिओमध्ये काजोल शॉपिंग केल्यानंतर मॉलमधून बाहेर पडत आहे. तेवढ्यात एक गरीब मुलगी तिच्या मागे येऊ लागते आणि तिच्याकडे पैसे मागणे आहे. काजोल सरळ तिच्या कारजवळ येते आणि आत बसते. ती मुलगी त्यांच्याकडे बघत उभी असते. काजोल तिच्या पर्समधून काही पैसे काढते आणि दार उघडते आणि मुलीला देते. काही वेळातच एक अजून लहान मूलगा पण तिच्याकडे पैशांची मागणी करतो ,पण काजोल त्याच्याकडे दुर्लक्ष करते आणि लगेचच तिच्या कारचा दरवाजा बंद करून तिथून निघून जाते. काजोलचे एका गरीब मुलासोबतचे हे वागणे काही लोकांना आवडले नाही त्यामुळे चांगलीच ट्रोल झाली

व्हिडिओवर कमेंट करताना एका यूजरने म्हटले की, 'दुसरा मुलाला पैसे का दिले नाही, खरंच काजोलकडे पैशांची कमतरता आहे का?' आणखी एका युजरने म्हटले की, 'एवढी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही तू इतकी कंजूस आहेस की तू काहीही देऊ शकत नाहीस, तू खरी नायिका नाहीस, तू खलनायकापेक्षाही नालायक आहेस.' आणखी एका युजरने म्हटले की, 'तुमच्याकडे इतके पैसे आहेत, तुम्ही या मुलांना १०० जरी दिलेत, तर एकही संपत्ती जाणार नाही, मॅडम.' काजोलची खिल्ली उडवत एका युजरने म्हटले की, 'इतके पैसे दिल्याने मला भीती वाटते की काजोल गरीब झाली आहे.

काजोलला (kajol) ट्रोल करण्यासोबतच काही लोकांनी तिची बाजू पण घेतली . एका यूजरने म्हटले की, 'मी या लोकांना पैसे देण्याचे समर्थन करत नाही. त्यातून त्यांना त्यांचा या व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन मिळते. पैशांऐवजी त्यांना काही खायला दिले पाहिजे. तर एक युजर म्हणतो, 'आपणही अशा लोकांकडे बघून पुढेच निघून जातो. मग काजोलला बोल लावण्यात काय अर्थ' तर एका युजरने म्हणले आहे, 'अशा लोकांना पैसे मागायची सवय असते. ही त्यांचं रोजचं काम आहे. त्यामुळे रोज आपण पैसेच देत बसायचे का' त्यामुळे काजोल सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.