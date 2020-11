कंगणा कडाडली,'चार कुटूंबे म्हणजे बॉलीवूड नव्हे,कुठे लपली मुव्ही माफिया गँग'

मुंबई - बॉलीवूडमधल्या काही दिग्गज अभिनेत्यांवर कंगणाचा राग आहे. प्रस्थापितांविरोधात ती प्रखरपणे टीका करते. सतत आपल्या वादग्रस्त टीकेमुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तिच्या सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांमुळे वादात सापडल्याचे दिसून आले आहे. ऑस्करसाठी बॉलीवूडमधील नव्हे तर दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील जलीकट्टू या चित्रपटाची निवड करण्यात आली आहे. त्यावर कंगणाने बॉलीवूडमधल्या मुव्ही माफिया गँग्जवर टीका केली आहे.

चित्रपटाच्या क्षेत्रात सर्वात मानाचा समजल्या जाणा-या ऑस्कर पुरस्कारासाठी जलीकट्टू या चित्रपटाची निवड करण्यात आली आहे. त्यानिमित्ताने कंगणाने सोशल मीडियावर केलेल्या व्टिटला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.‘जलिकट्टू’ हा मल्याळम चित्रपट अधिकृतरित्या ऑस्करसाठी भारताकडून पाठवण्यात आला आहे. फिचर फिल्म या विभागात नामांकन मिळवण्यासाठी हा चित्रपट प्रयत्न करणार आहे. या चित्रपटाची कथा दक्षिण भारतात खेळल्या जाणाऱ्या जलिकट्टू या खेळावर आधारित आहे.

All the scrutiny/ bashing Bullydawood gang got is finally yielding some results, Indian films aren’t just about 4 film families, movie mafia gang is hiding in their houses and letting juries do their job and congratulations team #Jallikattu https://t.co/kI9sY4BumE

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 25, 2020