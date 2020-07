कंगना रनौत पूजा भट्टवर संतापली, म्हणाली 'सुशांत आणि रियामध्ये तुझे वडिल काय करत होते?'

मुंबई- बॉलीवूडमध्ये सध्या घराणेशाहीवरुन वाद सुरु आहे. याचदरम्यान बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना रनौतने भट्ट कॅम्पवर निशाणा साधला आहे. नेहमीच वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे चर्चेत असलेल्या कंगनाने महेश भट्ट यांच्यावर सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणात अनेक आरोप केले आहेत. कंगनाने घराणेशाहीच्या मुद्द्याला भट्ट कॅम्प देखील जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. यावर पूजा भट्टने ट्विटरवर कंगनाच्या आरोपांना चांगलंच उत्तर दिलं होतं. तसंच भट्ट यांच्या विशेष फिल्म्सने कंगनाला लॉन्च केल्याचंही पूजाने यात म्हटलंय मात्र कंगनाने आता यावर तिचा संताप व्यक्त केला आहे.

पूजा भट्टने म्हटलं होतं की, त्यांच्या प्रोडक्शन हाऊसने कित्येक नवोदितांना लॉन्च केलं आहे ज्यामध्ये कंगना रनौतचा डेब्यु सिनेमा गँगस्टरचा देखील समावेश आहे. आता यावर कंगना रनौतच्या टीमकडून पूजा भट्टवर ट्विटच्या माध्यमातून अनेक प्रश्नांचा भडिमार केला गेला आहे. यात कंगनाच्या टीमने असं लिहिलं आहे की तुझे वडिल (महेश भट्ट) हे सुशांत सिंह राजपूत आणि रिया चक्रवर्तीच्या रिलेशनशिपमध्ये काय करत होते?

कंगनाच्या टीमकडून असं उत्तर देण्यात आलं आहे की, गँगस्टरच्या वेळी तिच्याकडे दोन सिनेमांचे पर्याय होते. गँगस्टर सिनेमासाठी ऑडिशन देताना तिने महेश बाबूसोबतच्या पोकरी या साऊथ सिनेमासाठी देखील ऑडिशन दिली होती ज्याचं दिग्दर्शन साऊथचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक जग्गनाथ पुरी यांनी केलं होतं.

...call her mad and humiliate her. He also announced her "tragic end", Also why was he so invested in Sushant Singh Rajpoot's and Rhea’s relationship? Why did he announce his end too, some of the questions you must ask him (2/2)@PoojaB1972

— Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 8, 2020