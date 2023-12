Kantara 2: आगामी 'कांतारा' मध्ये काम करायचंय? रिषभ शेट्टी घेतोय ऑडिशन! 'या' अभिनेत्रीनेही व्यक्त केली इच्छा

Step into the Spotlight!#KantaraChapter1 Auditions Open – Apply at https://t.co/AoVunaeyp4 for Your Shot at Fame.



Shortlisted talents will be called for in person auditions. #Kantara @shetty_rishab @VKiragandur @hombalefilms @HombaleGroup @AJANEESHB @Banglan16034849… pic.twitter.com/xLPwr1H2Fz