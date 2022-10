Rishab Shetty:'बॉलीवूड म्हणजे...' कांताराचा ऋषभ बोललाच!

By

Rishabh Shetty On Discrimination Between South And Bollywood Industry: केजीएफनंतर आता ऋषभ शेट्टीचा कांतारा प्रदर्शित झाला आणि पुन्हा एकदा वेगळ्या वादाला सुरुवात झाली आहे. कांतारा बॉक्स ऑफिसवर सुसाट सुटला आहे. यशला टक्कर देण्यात कांतारा यशस्वी होणार की नाही हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. ऋषभनं एका मुलाखतीमध्ये बॉलीवूड विरुद्ध टॉलीवूडवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

पिंकव्हिलाला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये रिषभनं आपल्याला बॉलीवूडविषयी काय़ वाटते हे सांगितले आहे. तो म्हणाला, मला कन्नड फिल्म इंडस्ट्रीकडून खूप प्रेम मिळाले. लोकांनी कामाचे कौतूकही केले आहे. लोकं तुम्हाला तुमच्या कामामुळे ओळखू लागतात ही सगळ्यात आनंदाची पावती असते. आम्ही कन्नड चित्रपटांचा सुवर्णकाळ पाहिला आहे. त्यामुळे आताही तो काळ पुन्हा लोकांना पाहता यावा यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. केजीएफ सारख्या चित्रपटांनी एक नवे वातावरण तयार केले आहे. त्यामुळे आमचा आत्मविश्वासही वाढला आहे.

हेही वाचा: Rashmi Desai: रश्मीनं केलं काळजाचं पाणी!

तुम्हाला एक सांगतो बॉलीवूड म्हणजे आमच्यासाठी मोठी संधी आहे. आम्ही त्याच्याकडे वेगळ्या भावनेनं पाहत नाही. लोकांना काय वाटते, ते काय विचार करतात तेव्हा त्यावरुन प्रत्येक गोष्टीकडे पाहणे आपल्याला शक्य नाही. अशावेळी कोणत्याही चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये काम करताना भेदभाव न करता तुम्ही बेस्ट देणे महत्वाचे आहे असे मला वाटते. गेल्या काही दिवसांपासून बॉलीवूड आणि साऊथचे चित्रपट यांच्यात तुलना होतेय. पण प्रत्येकाची वेगळी स्टाईल आणि भाषा आहे. लोकांना जे भावते त्याला ते दाद देतात. प्रेक्षकांनी आता चित्रपटाकडे एका वेगळ्या दृष्टीनं पाहायला शिकले पाहिजे. असेही ऋषभनं यावेळी सांगितले.

हेही वाचा: Vaishali Takkar Death: काय होतं वैशालीच्या डायरीत?