ब्रेकिंग: कॉमेडियन कपिल शर्माला मुंबई क्राईम ब्रांचने बजावले समन्स

मुंबई- कॉमेडियन कपिल शर्माला मुंबई क्राईम ब्रांचने समन्स पाठवले आहेत आणि चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं आहे. कार डिझायनर दिलीप छाब्रियाने केलेल्या फसवणूक आणि बनावट प्रकरणाबाबत कपिलची चौकशी केली जाणार असल्याचं कळतंय.

Comedian Kapil Sharma has been summoned by Crime Branch of Mumbai Police for his statement in connection with car designer Dilip Chhabria's alleged cheating and forgery case: Mumbai Police

— ANI (@ANI) January 7, 2021