आलिया आणि करणच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट, करणनेही केलं अनेकांना अनफॉलो

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंह राजपुतच्या आत्महत्येमुळे इंडस्ट्रींमध्ये अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. इतकंच नाही तर त्याच्या आत्महत्येचं कारण अद्यापही स्पष्ट न झाल्याने चाहत्यांमध्ये तणावाचं वातावरणआहे. सोशल मिडियावर सुशांतचे चाहते बॉलीवूड इंडस्ट्रीला मोठ्या प्रमाणावर ट्रोल करत आहेत. घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर अनेकांनी बॉलीवूड सेलिब्रिटींना फॉलो करणं बंद केलं आहे. करण जोहर, आलिया भट्ट यांसारख्या सेलिब्रिटींचे फॉलोअर्स झपाट्याने कमी होऊ लागले आहेत तर दुसरीकडे सुशांतच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्समध्ये या घटनेने मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. हे ही वाचा: अभिनेता अली फजलच्या आईचं लखनऊमध्ये निधन एका वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, करण जोहरच्या इंस्टाग्रामवरील फॉलोअर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. करणच्या फॉलोअर्सची संख्या आधी १ कोटी ७२ लाख इतकी होती आणि या घटनेनंतर त्याच्या फॉलोअर्समध्ये घट होऊन ती १ कोटी ८ लाखांवर आली आहे. करणचा ग्राफ अचानक खाली आला असून त्याच्या फॉलोअर्समध्ये एवढी मोठी घसरण झाली आहे. तर अभिनेत्री आलिया भट्टच्या फॉलोअर्समध्ये झपाट्याने घट होत आहे. आलियाच्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्सची संख्या ४ कोटी ८४ लाख इतकी होती ती आता कमी होऊन ४ कोटी ८३ लाख इतकी झाली आहे. सुशांत सिंह राजपुत आता या जगात नसला तरी त्याच्या फॉलोअर्समध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. सुशांतचे आधी ९ कोटी फॉलोअर्स होते मात्र आता या फॉलोअर्सची संख्या अचानकपणे वाढून ११ कोटी ८ लाख एवढी झाली आहे. सुशांतच्या आत्महत्येनंतर घराणेशाही हा मुद्दा खूप गाजत आहे. या मुद्द्यावरुन सोशल साईटवर धमासान सुरु आहे. यात बॉलीवूडच्या सलमान खान, सोनम कपूर, करण जोहर, आलिया भट्ट सारख्या अनेक सेलिब्रिटींना ट्रोल केलं जात आहे. त्यातंच सोनम आणि आलियाता जुना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात रॅपिड फायर राऊंडमध्ये दोघींनीही सुशांत कोण हे माहित नसल्याचं दाखवलं आहे. सुशांतच्या मृत्युनंतर या सेलिब्रिटींच्या पोस्टवर चाहते भडकले असून त्यांना सतत ट्रोल करत आहेत.

