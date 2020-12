करण जोहरने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टॅग करत केली मोठी घोषणा

मुंबई- दिग्दर्शक करण जोहर गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच एनसीबीने करणला चौकशीसाठी नोटीस देखील पाठवली होती. त्यामुळे सोशल मिडियावर करण सातत्याने चर्चेत येतोय. तसंच सुशांत प्रकरणात होत असलेल्या ट्रोलिंगमुळे करणने सोशल मिडियापासून लांब राहणं पसंत केलं आहे. यादरम्यान करणने मात्र त्याचं काम सुरुच ठेवलं आहे. नुकतीच करणने ट्विटरच्या माध्यमातून एक मोठी घोषणा केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील या पोस्टमध्ये टॅग केलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा करण सगळ्यांच्या नजरेत आला आहे.

पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०२१ मधील १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्याची ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने करण जोहरने त्यावर आधारित एक एपिक सीरिज बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. #ChangeWithin या थीमवर ही सीरिज आधारित असणार आहे. या सीरिजवर करणसोबत सिने निर्माते राजकुमार संतोषी, दिनेश विजन आणि महावीर जैन हे देखील काम करणार आहेत. त्यामुळे या नव्या सीरिजची माहिती देण्यासाठी करणने ट्विट करत सोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील या पोस्टमध्ये टॅग केलं.

Happy to announce our first Epic series of #ChangeWithin initiatives to celebrate 75 years of Independence. Friends from the creative fraternity Rajkumar Santoshi, Dinesh Vijan & Mahaveer Jain come together to tell incredible stories of our FREEDOM @narendramodi ji pic.twitter.com/TYK5Hd8BoQ

— Karan Johar (@karanjohar) December 22, 2020