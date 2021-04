'हा तर मूर्खपणाच'; राज्यातील अंशत: लॉकडाउनवर अभिनेता भडकला

कोरोनाचा वाढता प्रसार आणि साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत अंशत: लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व प्रकारची दुकाने, बाजारपेठा, उपहारगृहे, खासगी कार्यालये, मॉल्स ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शनिवार आणि रविवारी संचारबंदी, रात्री ८ ते सकाळी ७ पर्यंत संचारबंदी, दिवसा जमावबंदी असे विविध निर्बंध राज्य सरकारने लावले. या निर्णयाविरोधात अनेकांनी संताप व्यक्त केला. तर लागू केलेल्या निर्बंधांबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याचं पाहायला मिळतंय. अशातच प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेता करण पटेल याने सोशल मीडियाद्वारे या अंशत: लॉकडाउनबाबत संताप व्यक्त केला. 'अभिनेते त्यांच्या प्रोजेक्ट्ससाठी शूटिंग करू शकतात, दिवस असो वा रात्र क्रिकेटर्स सामने खेळू शकतात, हजारो लोकांसह राजकीय नेते रॅली काढू शकतात, राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ शकतात आणि तुम्ही बाहेर पडून मतदान करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते, पण सर्वसामान्य नागरिक कामाला जाऊ शकत नाही. हा खरंच मूर्खपणा आहे', असं करण पटेलने सोशल मीडियावर लिहिलं. टीव्ही अभिनेता नकुल मेहतानेही दिल्ली सरकारच्या नव्या नियमांबाबत राग व्यक्त केला. कारमध्ये एकटे असतानाही मास्क वापरणं बंधनकारक केल्याने नकुलने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली. 'राजकीय रॅली- गरज नाही, बॉलिवूड पुरस्कार सोहळे- गरज नाही, धार्मिक कार्यक्रम- गरज नाही, कुंभमेळा- गरज नाही पण जर कारमध्ये एकटे असाल तर होय', अशी उपरोधिक पोस्ट त्याने लिहिली. हेही वाचा : अक्षय कुमारने कंगनाला केला सिक्रेट कॉल; 'क्वीन'ने सांगितलं त्यामागील कारण महाराष्ट्र राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लॉकडाउन की कठोर निर्बंध यावर बरेच दिवस खल सुरू होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून त्यांची मतं जाणून घेतली होती. त्यानंतर रविवारी दुपारी झालेल्या तातडीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कठोर निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

