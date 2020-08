ठरलं तर ! 'लाल सिंह चढ्ढा'मध्ये करिना कपूरचं बेबी बंप दिसू नये यासाठी करणार 'हा' उपाय

मुंबई- करिना कपूर खान आणि सैफ अली खानने त्यांच्या दुस-या बाळाची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. पहिल्या प्रेग्नंसीप्रमाणेच या प्रेग्नंसीमध्येही करिना ब्रेक घेण्याच्या मूड मध्ये नाहीये. फोटो शूट्ससोबतंच सध्या करिना सिनेमाच्या शूटींगमध्ये देखील खूप बिझी आहे. करिना आमीर खानसोबत 'लाल सिंह चढ्ढा' या सिनेमात दिसून येणार आहे. जोपर्यंत या सिनेमाची शूटींग संपेल तोपर्यंत करिनाचं बेबी बंप दिसायला लागलेलं असेल. हे ही वाचा: दिशा सालियन मृत्यु प्रकरणात खळबळजनक खुलासा, मृत्युनंतरही फोन १० दिवस होता ऍक्टीव्ह करिना सध्या 'लाल सिंह चढ्ढा' सिनेमाच्या शूटींगची तयारी करतेय. मात्र अडचण अशी आहे की जोपर्यंत सिनेमाचं शूट संपायला येईल तोपर्यंत करिनाचं पोट दिसायला लागलेलं असेल. त्यामुळे आता करायचं काय असा प्रश्न निर्मात्यांसमोर उभा राहिला होता. मात्र त्यावरही त्यांनी चांगलाच उपाय शोधून काढला आहे. करिना कपूर खानचा आगामी सिनेमा आमीर सोबत 'लाल सिंह चढ्ढा' हा आहे ज्याचं शूटींग सप्टेंबर-ऑक्टोबर पर्यंत चालेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करिनाचं बेबी बंप हळूहळू दिसायला आता सुरुवात होत असल्याने ते लपवण्यासाठी टीमने एक उत्तम उपाय शोधून काढला आहे. करिनाचं बेबी बंप सिनेमात दिसू नये यासाठी वीएफएक्सचा वापर केला जाणार आहे. त्यांनी सांगितलं की 'करिनाच्या शूटींगला अजून १०० दिवस लागणार आहेत आणि आशा आहे की करिना सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत टीम जॉईन करु शकेल जेणेकरुन तिचं शूटींग आम्ही संपवू शकू.' या दरम्यान करिनाची प्रेग्नंसी ४ ते ५ महिन्यांपर्यंतची असेल. आमीर आणि करिनाने या सिनेमाचं शूटींग खूप आधीच सुरु केलं होतं. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे काही शूटींग अजून बाकी आहे. हा सिनेमा आता पुढच्या वर्षी क्रिसमसमध्ये रिलीज होईल असं म्हटलं जातंय. kareena kapoor baby bump is visible and it will be concealed using vfx for laal singh chaddha

