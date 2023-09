Kareena Kapoor : 'सैफ माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी मोठा मग काय बिघडलं? करिनानं स्पष्टपणे सांगितलं सैफ तर किती...'

By

Kareena Kapoor speaks about her and saif ali khan inter religion : बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री करिना कपूर ही तिच्या आगामी चित्रपटामुळे चर्चेत आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून करिनानं नेहमीच सोशल मीडियावरुन स्वताची वेगळी ओळख तयार केली आहे. आता तिनं सैफविषयी दिलेली प्रतिक्रियाही नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

करिनाचा जाने जान नावाचा चित्रपट ओटीटीवर चर्चेत आला आहे. या चित्रपटाच्या माध्यमातून ओटीटीवर डेब्यू केलं आहे. यापूर्वी ती आमीर खानच्या लाल सिंग चढ्ढा नावाच्या चित्रपटामध्ये दिसली होती. त्यात तिनं आमिर खानच्या पत्नीची भूमिका साकारली होती. मात्र तो चित्रपट फारसा चालला नाही. लाखो नेटकऱ्यांनी आमिरच्या या चित्रपटाला बॉयकॉट केलं होतं. त्याचा परिणाम चित्रपटावर झाला होता.

Also Read - हॅप्पी हार्मोन...

आता करिनानं इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं आहे की, अनेकदा मला सैफसोबतच्या लग्नावरुन वेगवेगळे प्रश्न विचारले जातात. मला त्यावरुन नेटकऱ्यांना सांगायचे आहे की, आम्हाला वयावरुन काय प्रश्न विचारता, तो माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी मोठा आहे त्यामुळे आमच्यात त्यावरुन कधीही वाद झालेला नाही. सैफ हा अजुनही बाकीच्या अभिनेत्यांपेक्षा बोल्ड आणि हॉट आहे.

यावेळी करिनानं तिचं करिअर, सैफसोबत लग्न आणि मुलांची नावं यावरुन मोकळेपणानं मतं व्यक्त केली आहे. तैमुरच्या नावावरुन जो वाद झाला होता त्यावरही करिना बोलली आहे. आमच्यात दहा वर्षांचे अंतर आहे याचा कधीही आमच्यात विषय किंवा वाद झालेला नाही. आम्ही दोघेही वेगवेगळ्या धर्माचे आहोत मात्र आमच्यात खूप चांगला संवाद आहे. त्यामुळे कुठलाही वाद नाही.

तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. वय महत्वाचं आहे. सैफ माझ्यापेक्षा दहा वर्षांनी मोठा आहे. पण तो पहिल्यापेक्षा जास्त बोल्ड आणि हॉट आहे. मी आनंदी आहे की मी लहान आहे. त्याच्याकडे पाहून कुणीही म्हणणार नाही की तो ५३ वर्षांचा आहे. वय नाही तर प्रेम, आदर आणि संवाद हा सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे. असेही करिनानं यावेळी सांगितले आहे.