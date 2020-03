'या' टॅग मुळे वैतागली करीना, म्हणाली...

अभिनेत्री करीना कपूर आपल्या करिअर सोबत कुटुंबाची जबाबदारीही व्यवस्थित पार पाडते..तिला कामातून जेव्हा जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा ती तो वेळ मुलगा तैमुर सोबत घालवते..मात्र बॉलिवूड दिवा असलेली करीना याच टॅगमुळे वैतागली आहे... एका मुलाखती दरम्यान करीना म्हणाली, 'मी नेहमीच माझ्या 'दिवा' या इमेजचा वेगवेगळ्या प्रकारे सामना करत आलीये..मला नाही माहीत लोकं मला 'दिवा' का म्हणतात.. कदाचित हे 'कभी खुशी कभी गम' मधील 'पू'च्या भूमिकेपासून सुरू झालं आणि त्या भूमिकेसोबतच संपलं..लोक नेहमी माझ्याबद्दल याच पद्धतीने विचार करतात..सुरुवातीला मला खूप राग यायचा पण आता मात्र मला दिवा या टॅगचं काहीच वाटत नाही..' दुसरीकडे सैफ अली खानची मुलगी सारा अली खान हळूहळू बॉलिवूडमध्ये आपला जम बसवतेय..सारा आणि करीनामध्ये नेहमीच चांगली बॉंडींग पाहायला मिळाली आहे..बऱ्याचदा करिनाला साराची सावत्र आई असल्याने तुझं तिच्यासोबत नातं कसं आहे? हा प्रश्न विचारला जातो..यावर करीना म्हणते, 'लोक आजही मला सावत्र आई म्हणतात..आणि मला याबद्दल जराही काही माहीत नाहीये कारण तसं काहीच नाही आहे..मी माझी नाती या पद्धतीने पाहत नाही आणि मला वाटतं कोणी असं करू देखील नये..' #Holi2020: घरच्या घरी असे बनवा होळीचे रंग करीना नुकतीच तिच्या फिल्मी करिअर मधील भूमिकांबद्दल बोलली होती..'हिरोईन' हा तिचा सिनेमा फारसा चालला नाही पण याबाबद्दल बोलतानाही ती सांगते, 'कोणी काहीही म्हणू दे या सिनेमाबाबत मला स्वतःला गर्व आहे'. kareena kapoor khan talks about her called as a diva and a stepmom

Web Title: kareena kapoor khan talks about her called as a diva and a stepmom