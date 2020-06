बॉलीवूडमध्ये २० वर्ष पूर्ण करणारी करिना अभिनेत्री नसती तर.. स्वतः करिनानेच केला खुलासा

मुंबई- अभिनेत्री आणि ग्लॅम गर्ल करिना कपूर खानने या महिन्यात बॉलीवूडमध्ये तिची २० वर्ष पूर्ण केली. या २० वर्षात करिनाने वेगवेगळ्या भूमिकांमधून स्वतःला सिद्ध केलं. तिने अनेक सिनेमे हिट दिले आणि केवळ चाहत्यांचीच नाही तर समीक्षकांचीही वाहवा मिळवली. करिनाच्या घरचं वातावरण फिल्मी असल्याने तिला लहानपणापासूनंच अभिनेत्री बनण्याची इच्छा होती आणि अगदी झालंही तसंच. मात्र केवळ अभिनेत्रीच बनण्याचं तिचं स्वप्न नव्हतं तर अभ्यासात कमी असून देखील तिला आणखी एक क्षेत्र निवडण्याची इच्छा होती हे ही वाचा: सुशांतच्या आत्महत्येवर बनणार सिनेमा, 'सुसाईड ऑर मर्डर?' त्याचं झालं असं की एका प्रसिद्ध मासिकाने दिलेल्या बातमीनुसार, गेल्या वर्षी एका कार्यक्रमा दरम्यान करिनाने स्वतः सांगितलं होतं की तिला अभ्यासात जराही रस नव्हता. उलट ती बहीण करिश्मा कपूरसोबत सेटवर जाणं जास्त पसंत करत होती. मात्र मोठ्या पडद्यावर करिश्माला पाहून मग मात्र तिला देखील अभिनेत्री व्हायचं होतं. इतकंच नाही तर करिनाला लहानपणापासून वाटायचं कि तिने सलमानसोबत काम करावं. आणि तिची ही इच्छा बॉडीगार्ड आणि बजरंगी भाईजान या सिनेमातून पूर्ण झाली. एका कार्यक्रमादरम्यान करिना कपूर खानने हे देखील स्पष्ट केलं होतं की तिला अभ्यासात जरी जास्त आवड नसली तरी कधी एकेकाळी तिला वकील व्हायची इच्छा होती. मात्र वकिल बनण्याची तिची इच्छा तिच्या अभिनेत्री होण्यापुढे कमी पडली आणि आता तर तिने एक ग्लॅमरस अभिनेत्री म्हणून बॉलीवूडमध्ये २० वर्ष पूर्ण केली आहेत. ३९ वर्षाच्या करिनाने २००० साली अभिषेक बच्चनसोबत रिफ्युजी या सिनेमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. करिनाने मुंबई आणि डेहराडून मधून तिचं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं मात्र कॉलेजमधील शिक्षण तिने अर्धवट सोडलं. करिना शेवटची दिवंगत अभिनेता इरफान खानसोबत अंग्रेजी मिडियम या सिनेमात दिसून आली होती. करिना आमीर खानसोबत आगामी लाल सिंह चढ्ढा या सिनेमात झळकणार आहे. kareena kapoor khan wanted to become a lawyer in her childhood

