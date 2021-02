बेबोचे बेबी बंप फोटोशूट!

बॉलिवूडची अभिनेत्री करिना कपूर खान पुढच्या काही दिवसांतच बाळाला जन्म देणार आहे. दुसरे अपत्य गर्भात वाढत असल्यापासून ते प्रेग्नंट डेटपर्यंतची सर्व माहिती करिनाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या चाहत्यांपर्यंत पोहचवली आहे. गर्भाची वाढ होताना काय करते. कोणत्या आहारावर भर देते एवढेच नाही तर कोणत्या प्रकारचे व्यायाम करण्यावर भर देते यासंदर्भातील फोटो करिना शेअर करताना पाहायला मिळाले. याशिवाय ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही खास फोटोही शेअर करताना दिसले. त्यातीलच काही खास फोटोवर एक नजर.... गरोदर काळातही करिना खूपच अ‍ॅक्टिव दिसते. एका जाहिरातीसाठीही तिने शूट केले. आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरुन तिने यासंदर्भातील व्हिडिओही शेअर केला होता. एका युजर्सने तिच्या या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना ती मेहनती अभिनेत्री असल्याची प्रतिक्रिया देत 'ग्रेट बेबो' असे म्हटले होते. त्यानंतर आता What Women Want या कार्यक्रमाच्या शूटिंगवेळीची करिनाची खास झलक सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. What Women Want या कार्यक्रमाच्या शूटिंगवेळीचे करिनाची खास झलक सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. करिनाचा ‘व्हाट वूमन वांट विद करीना कपूर खान’ नावाच्या रेडिओ शो चांगलाच लोकप्रिय आहे. कार्यक्रमाच्या शूटिंगवेळी बांद्रा येथे करिना खास लूकमध्ये दिसली

