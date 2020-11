सैफ अली खानसोबत तैमुर करतोय शेतात काम, मातीत खेळण्याचा घेतोय आनंद

मुंबई- कोरोना व्हायरसमुळे एक काम चांगलं झालं ते म्हणजे लोकांना शहरापासून लांब असलेल्या स्वच्छ वातावरणाच्या फायद्याची जाणीव झाली. मुंबईतल्या अनेक सेलिब्रिटींनी शहरापासून दूर आपापल्या फार्महाऊसवर निसर्गाचा आनंद घेतला. गरज असेल तेव्हा शूटींगसाठी किंवा इतर काही कामासाठीच ते शहरात येऊ लागले होते. लॉकडाऊनमध्ये याची सुरुवात केली होती ती सलमान खानने. सलमान, धर्मेंद्र यांच्यासोबतंच नवा सैफ अली खानने देखील हे पुढे सुरु ठेवलं. सैफ पटौदीचा नवाब आहे. त्याच्या आजुबाजुला सतत नौकर-चाकर असतात. मात्र जेव्हा सैफला त्याच्या तैमुरला घेऊन फिरायला जायचं असतं तेव्हा मात्र या दोघांमध्ये कोणी येत नाही. हे ही वाचा: किरण राव आणि आमिर यांच्यामधील तो अर्ध्या तासाचा कॉल, ज्यामुळे बदललं दोघांचं आयुष्य तैमुर आणि सैफ अनेकदा त्यांच्या मुंबईतील घराबाहेर वॉक घेताना कॅमेरात कैद झाले आहेत. मात्र आता तैमुरला घेऊन शेतात मस्ती करतानाचे सैफचे फोटो समोर आले आहेत. हे फोटो पटौदी हाऊसचे आहेत. जिथे सैफ अली खान सध्या तैमुरसोबत आहे. दोघांनी शेतात मातीतून पाण्याला जाण्यासाठी बनवलेल्या प्रवाहाच्या आसपास काम केलं. यावेळी सैफने तैमुरला शेतातील काही महत्वाच्या गोष्टी देखील सांगितल्या. या फोटोंमध्ये तैमुर खूप खुश दिसत असून पाण्यात त्या प्रवाहामध्ये उभं राहुन माती बाजुला करण्याची मजा घेतोय. शेतात काम करत असले तरी दोघांचा पेहराव मात्र थोडा वेगळा आहे. त्यामुळे हे समजुन येतंय की दोघं शेतात काम करण्यासाठी नाही तर केवळ मस्ती करण्यासाठी आले आहेत. kareena kapoor son taimur ali khan doing farming with father saif ali khan photo goes viral

