करिना कपूर बर्थडे: सैफला दोनवेळा दिला होता नकार, सैफ-करिनाच्या लग्नावर अमृता सिंहची कशी होती रिएक्शन?

मुंबई- अभिनेत्री करिना कपूर खान बॉलीवूडमधील हुशार आणि सुंदर अभिनेत्रींपैकी एक आहे. करिनाच्या स्वतःच्या मनाचं ऐकून आयुष्यातील अनेक निर्णय घेतले आहेत. मग ते कामाच्या बाबतीतले असो वा लग्नाच्या बाबतीत. करिना सैफपेक्षा जवळपास १० वर्षांनी लहान आहे. दोघांनी २०१२ मध्ये एकमेकांसोबत लग्न केलं. मात्र करिना या लग्नासाठी इतकी सहजरित्या तयार झाली नव्हती. हे ही वाचा: कंगनाला झालं तरी काय? आता शेतक-यांना म्हणाली दहशतवादी १९९१ मध्ये जेव्हा सैफ अली खान आणि अमृता सिंहच्या लग्नात करिना पाहुणे म्हणून आली होती तेव्हा ती केवळ ११ वर्षांची होती. असं म्हटलं जातं की जेव्हा करिना सैफ आणि अमृता यांना लग्नाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी स्टेजवर पोहोचली होती तेव्हा सैफने तिला थँक यू बेटा असं म्हटलं होतं.२००८ मध्ये टशन सिनेमाच्या शूटींग दरम्यान दोघांंची भेट झाली. सैफला होकार देण्याआधी तिने दोनवेळा सैफचं प्रपोजल नाकारलं होतं. एका चॅट शो दरम्यान करिनाने यासंबंधी काही गोष्टी शेअर केल्या होत्या. करिनाला सैफने पॅरिसमध्ये दोनवेळा प्रपोज केलं होतं. पहिल्यांदा जेव्हा सैफने तिला प्रपोज केलं होतं तेव्हा तो म्हणाला होता 'मला असं वाटतं की आपण दोघांनी लग्न केलं पाहिजे.' त्यानंतर नोट्रे-डॅम चर्चमध्ये सैफने करिनाला दुस-यांना प्रपोज केलं होतं. यात खास गोष्ट अशी की सैफ अली खानची आई शर्मिला टागोरलाही मंसूर अली खान यांनी याच शहरात प्रपोज केलं होतं. त्यानंतर करिनाने तिस-यावेळी सैफला होकार दिला होता. वेळेसोबत नाती बदलली आणि दोघांनी २०१२ मध्ये लग्न केलं. त्यावेळी सैफची पहिली पत्नी अमृता सिंहची रिऍक्शन कशी होती हे मुलगी सारा अली खानने एका शोमध्ये सांगितलं होतं. सारा म्हणाली होती की 'आईने सैफ आणि करिनाच्या लग्नात माझ्यासाठी सुंदर लेहेंगा ऑर्डर केला होता. त्यांनी अबु जानी आणि संदीप खोसलाला फोन करुन सांगितलं होतं की सैफ पुन्हा लग्न करतोय आणि माझी इच्छा आहे की यावेळी सारा सगळ्यात सुंदर लेहेंग्यामध्ये असावी.' यासोबतंच अमृता साराला घेऊन लॉकरमधून ज्वेलरी काढण्यासाठी देखील घेऊन गेली होती आणि तिथेही ती हैराण होती की कोणते झुमके सारावर जास्त चांगले दिसतील. करिना कपूरने आज तिचा ४० वा बर्थडे सेलिब्रेट केला आहे. लवकरंच ती दुस-यांदा आई बनणार आहे. kareena rejected saifs marriage proposal twice how amrita singh reacted to their wedding

