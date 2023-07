Kevin Spacey : ऑस्कर विजेता अभिनेता न्यायालयात रडला! 4 पुरुषांनी केले होते लैंगिक शोषणाचे आरोप

Kevin Spacey found not guilty on all nine charges : ज्यांनी अमेरिकन ब्युटी हा चित्रपट आणि प्रसिद्ध हाऊस ऑफ कार्डस नावाची मालिका पाहिली असेल त्यांना केविन स्पेसी कोण हे सांगण्याची गरज नाही.ऑस्कर विजेत्या या अभिनेत्यावर झालेले लैंगिक अत्याचाराचे आरोप चाहत्यांसाठी धक्कादायक होते. आता त्याच्याबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

हॉलीवूडमध्ये केविन स्पेसीनं त्याच्या अभिनयानं वेगळी ओळख तयार केली होती. गेल्या काही वर्षांपासून त्याच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यात आले होते. चार पुरुषांनी नऊ वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप केविनवर केले होते. कोर्टामध्ये अनेक वर्षांपासून ही लढाई सुरु होती. यासगळ्यात कोर्टानं केविनला दिलासा दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कोर्टानं आपला निर्णय दिला आणि केविनला कोर्टातच रडू कोसळले. अमेरिकन अभिनेता केविनवर ब्रिटनमध्ये सुनावणी सुरु होती. त्याचा निकाल आता समोर आला आहे. केविनवर जे आरोप करण्यात आले त्यातून त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. २००१ आणि २०१३ दरम्यान चार पुरुषांनी केविनवर लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. त्याच्याविरोधात पोलिसांकडे तक्रारही करण्यात आली होती. यावर केविननं आपण यासगळ्यात निर्दोष असल्याचे म्हटले होते.

आता कोर्टानं ६४ वर्षीय केविन स्पेसीला मोठा दिलासा दिला आहे. त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार, शोषण आणि परवानगीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे याप्रकारचे आरोप होते. लंडनमध्ये झालेल्या या सुनावणीची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा होती. सोशल मीडियावर देखील याविषयी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या होत्या. न्यायधीशांच्या पीठानं केविनला निर्दोष ठरवल्यानंतर कोर्टात जे घडलं त्याची चर्चा सुरु आहे.

कोर्टानं आपला निकाल देताच केविनला रडू कोसळले. तो न्यायालयातच कमालीचा भावूक झाला होता. साऊथवार्क क्राऊन कोर्टामध्ये गेल्या चार आठवड्यापासून हा खटला सुरु होता. २००४ ते २०१३ मध्ये ब्रिटनमध्ये घडलेल्या त्या घटनेनं सगळ्यांना मोठा धक्का दिला होता. लंडनमधील ओल्ड विक थिएटरमधील त्या चार जणांनी केविनवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते.

केविन हा एक प्रसिद्ध अभिनेता असून त्याला अमेरिकन ब्युटीमधील अभिनयासाठी ऑस्करनं गौरविण्यात आले आहे. याशिवाय त्याची नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेली हाऊस ऑफ कार्डस नावाची मालिका देखील चाहत्यांच्या कौतूकाचा विषय होती. त्या मालिकेतील त्याच्या अभिनयासाठी त्याला वेगवेगळ्या पुरस्कार मिळाले होते.