KGF Chapter 2 Poster: खलनायकच्या भूमिकेत दिसणार बॉलिवूडचा 'हा' हिरो !

मुंबई : साऊथचा सुपरस्टार आणि 'केजीएफ'चा सुपरहिरो नवीन कुमार गोवडाचा बहुप्रक्षेपित चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'यश' या नावाने ओळख असलेल्या अभिनयाचा सुपसिद्ध चित्रपट 'केजीएफ' सुपरहिट ठरला. आतुरतेने वाट बघत असलेल्या दुसऱ्या भागाचा पोस्टर लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. सोशल मीडियावर सध्या याच पोस्टरची चर्चा पाहायला मिळतेय.

The journey of Adheera begins... #KGFChapter2 first look out on 21st Dec. It's been a wonderful experience being a part of the KGF franchise!@TheNameIsYash @VKiragandur @Karthik1423 @Prashanth_neel @hombalefilms pic.twitter.com/XFu0aj81TX

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) December 14, 2019