Kiran Mane: जेव्हा बाॅर्डरवरचा जवान आपला 'डाय हार्ड फॅन' असतो.. किरण माने भारावले

Kiran Mane News: किरण माने हे सोशल मिडीयावरील चर्चेतील अभिनेते. बिग बॉस मराठी 4 मध्ये किरण माने यांनी टॉप 5 मध्ये मजल मारली होती. किरण माने यांनी वयाची पन्नाशी ओलांडुनही तरुण स्पर्धकांच्या खांद्याला खांदा लावुन बिग बॉसच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत टिकले.

किरण मानेंचं फॅन फोलोईंग कितीय, याचा अनुभव नुकताच आला. कारण थेट भारतीय बॉर्डरवरुन मानेंना भेटायला जवान आला.

(Kiran Mane is overwhelmed When a indian army soldier is meet him)

जवान आपला 'डाय हार्ड फॅन' असतो तेव्हा...

किरण माने यांनी सोशल मिडीयावर एक फोटो पोस्ट केलाय. यात त्यांच्यासोबत भारतीय जवान असलेला त्यांचा फॅन दिसतोय.

हा फोटो पोस्ट करुन किरण माने लिहीतात, "काश्मीरजवळ बाॅर्डरवर आपल्या देशाच्या सुरक्षेत तैनात असलेला जवान आपला 'डाय हार्ड फॅन' असतो... 'मुलगी झाली हो' असो नायतर 'बिग बाॅस', त्यानं आपल्या कुठल्याच कार्यक्रमाचा एकही एपिसोड कधी चुकवलेला नाही..."



फेसबुकवर पोस्ट वाचणारा प्रत्यक्षात येऊन भेटला

किरण माने पुढे लिहीतात, "फेसबुकवरच्या आपल्या प्रत्येक पोस्टचीही तो तेवढ्याच उत्सुकतेने वाट पहातो... वर्षभरानंतर सुट्टी मिळाल्या-मिळाल्या गांवाकडे येऊन पहिल्यांदा 'किरण माने कुठे शुटिंग करताहेत?' याचा शोध घेऊन आपल्याला भेटायला येतो... तेव्हा काळीज किती भरून येतं हे मी शब्दांत नाय सांगू शकत भावांनो !"

कोण आहे हा भारतीय जवान

किरण माने त्या भारतीय जवानाबद्दल माहिती सांगतात, "संग्राम शेटे हा जवान सहकुटूंब मला भेटायला आला... त्याच्यामुळे त्याचे कुटुंबियही माझे फॅन झालेत ! त्याचा मुलगा तर जणू खूप जुनी ओळख असल्याप्रमाणे येऊन मांडीवर बसला... काय काय सांगू असं झालंवतं त्याला...

बाबांनी येताना काय गिफ्टस् आणल्यात, तुम्ही बिगबाॅसमध्ये अमुक टास्क जिंकला तेव्हा आम्ही कसा जल्लोष केला... त्या तिघांच्याही चेहर्‍यावरचा ओसंडून वहाणारा आनंद पहाताना मी भारावून गेलो होतो..."

किरण माने सध्या कलर्स मराठीवरील 'सिंधुताई माझी माई' मालिकेत अभिनय करत आहेत.