किरण राव आणि आमिर मधील तो अर्ध्या तासाचा कॉल, ज्यामुळे बदललं दोघांचं आयुष्य

मुंबई- बॉलिवूडमधील परफेक्ट जोडी म्हणून अभिनेता आमिर खान आणि किरण राव यांच्याकडे पाहिलं जातं. मिस्टर परफेक्शनिस्ट अशी ओळख असलेला आमिर खऱ्या आयुष्यात देखील तितकाच परफेक्ट असल्याचं पाहायला मिळतं.त्यामुळेच त्याच्याविषयी आणि त्याच्या खाजगी आयुष्याविषयी जाणून घेण्याची चाहत्यांना कायमच उत्सुकता असते. आज त्याच्या पत्नीचा म्हणजेच किरण राव हिच्या वाढदिवसानिमित्त या दोघांची लव्हस्टोरी जाणून घेऊ. हे ही वाचा: 'प्रत्येक गोष्टीची एक मर्यादा असते' म्हणत वेब सीरिजमधील शिवीगाळीच्या भाषेवर संतापले जेठालाल किरण आणि आमिरची पहिली भेट २००१ मध्ये ‘लगान’ सिनेमाच्या सेटवर झाली. याविषयी आमिरने एका मुलाखतीत सांगितलं होते की ''माझी आणि किरणची पहिली भेट 'लगान'च्या सेटवर झाली. त्यावेळी ती सहाय्यक दिग्दर्शकाचं काम करत होती. खरं तर आम्ही दोघंही एकमेकांसाठी अनोळखी होतो. कारण ती फक्त सिनेमाच्या टीमचा एक भाग होती. त्यानंतर माझा आणि रिनाचा घटस्फोट झाला याच काळात मी एकदा किरणसोबत फोनवर बोललो होतो. त्यावेळी किरणने मला स्वत: फोन केला होता. तेव्हा जवळपास अर्धा तास मी तिच्याशी बोलत होतो आणि फोनवर बोलताना मला एक जाणवलं की मी तिच्याशी बोलत असताना आनंदी होतो'' असं आमिर म्हणाला. आमिर पुढे म्हणाला की, ''या फोननंतर आमच्या गाठीभेटी वाढल्या आणि आम्ही रिलेशनशीपमध्ये आलो. जवळपास एक-दीड वर्ष आम्ही एकमेकांना डेट केलं आणि मग लग्नाचा निर्णय घेतला.'' आमिर आणि किरणने २००५ मध्ये लग्न केलं असून त्यांना आझाद हा एक लहान मुलगादेखील आहे. आमिर लवकरच 'लाल सिंह चड्ढा' या सिनेमातून झळकणार आहे.सध्या आमिर त्याच्या आगामी सिनेमाच्या कामात व्यस्त आहे. kiran rao birthday special know about how she fall in love with aamir khan



