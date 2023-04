Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan News: बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान हा सुपरस्टार म्हणून ओळखला जातो. सलमान खानच्या आगामी किसी का भाई किसी कि जान सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे.

सलमान खान सध्या किसी का भाई किसी कि जान प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. सलमान खान प्रमोशन निमित्ताने त्याच्या आयुष्यातले अनेक जुने किस्से शेयर करतोय. सलमानने नुकतंच त्याच्या कॉलेज जीवनातला किस्सा सर्वांना सांगितला.

सलमान मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये शिकत होता त्यावेळची गोष्ट.. भाईजानने कायम घर ते कॉलेज ट्रेनने प्रवास करायचा.

एके दिवशी जरा आरामशीर प्रवास करण्यासाठी भाईजानने टॅक्सी पकडली. टॅक्सी कॉलेजजवळ आल्यावर त्याने टॅक्सीवाल्याला टॅक्सी थांबवायला सांगितले.

आणि पुढे त्याने टॅक्सीवाल्याला सांगितले की माझी वाट बघा मी आलोच..

पुढे सलमान टॅक्सीवाल्याला थांबवाला सांगून पैसे न देताच तो मागच्या गल्लीतून पळून गेला. टॅक्सीवाला बिचारा वाट बघून कंटाळून निघून गेला असेल.

पुढे जेव्हा सलमानने मॉडेलिंग करायला सुरुवात केली तेव्हा त्याने त्या टॅक्सी ड्रायव्हरला घरी आणले.

टॅक्सीवाल्याला आपण सलमानला कधी भेटलोय ते आठवत नव्हतं. मग सलमानने पूर्वी जे संभाषण केलेलं त्याच संभाषणाची टॅक्सी ड्रायव्हरला आठवण करून दिली. मग टॅक्सी ड्रायव्हरला सलमानची ओळख पटली.

सलमानने लगेच वर जाऊन टॅक्सी ड्रायव्हरला त्याचे पैसे परत दिले. पुढे टॅक्सी ड्रायव्हरने सलमानला ओळखलं. दोघे एकमेकांकडे बघून जोरजोरात हसले. सलमानने टॅक्सीवाल्याचे पैसे व्याजासकट परत केले.

सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शनचा 'किसी का भाई किसी की जान'या सिनेमाची निर्मिती सलमान खानने केली असून, फरहाद सामजी यांनी दिग्दर्शन केले आहे.

तसेच, या चित्रपटात सलमान खान, वेंकटेश दग्गुबाती, पूजा हेगडे, जगपती बाबू, भूमिका चावला, विजेंदर सिंग, अभिमन्यू सिंग, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, शहनाज गिल, पलक तिवारी आणि विनाली भटनागर यांच्या भूमिका आहेत. 'किसी का भाई किसी की जान' हा चित्रपट 2023च्या ईदला प्रदर्शित होणार आहे.