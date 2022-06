KK Singer Passed Away: बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध गायक केके याचा तीन दिवसांपूर्वी हदयविकाराच्या धक्क्यानं निधन झाले. केकेच्या जाण्यानं बॉलीवूडमधील त्याच्या लाखो चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. दोन (Bollywood Singer) दशकांहून अधिक काळ या गायकानं लाखो (Bollywood News) श्रोत्यांना आपल्या आवाजानं भारावून टाकलं होतं. खासकरुन युवा वर्गातील त्याच्या चाहत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. (Bollywood Celebrity) वेगवेगळ्या रियॅलिटी शो मधून कायमच प्रेक्षकांच्या चर्चेत राहणारा हा गायक काळाच्या पडद्याआड गेल्यानं चाहते शोकाकुल झाले आहे. दरम्यान केकेच्या हदयविकाराच्या घटनेसंदर्भात त्याची सहगायिका सुब्बालक्ष्मी डे नं एक खुलासा केला आहे. (KK not ready to out of car auditorium overcrowded singer Subhalakhmi Dey reaction viral social media)

31 मे रोजी केके या गायकानं अखेरचा श्वास घेतला. त्याच्या निधनाचे वृत्त कळताच बॉलीवूडमध्ये शोककळा पसरली. इंडिया टुडेनं प्रसिद्ध केलेल्या एका बातमीमध्ये केकेच्या सहगायिकेनं काही धक्कादायक खुलासे केल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोलकाता याठिकाणी केके च्या एका संगीत रजनीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यादिवशी त्या शहरामध्ये त्याचे दोन कार्यक्रम होते. केकेला एका कॉन्सर्टवरुन हॉटेलवर परतल्यानंतर अस्वस्थ वाटत होते. दुसरा कॉन्सर्ट संपल्यानंतर त्याला अस्वस्थता जाणवू लागली. त्याच्या छातीत दुखू लागले. ज्याठिकाणी कॉन्सर्ट होता तिथल्या संयोजकांशी तो बोलतानाचा एक व्हिडिओ यापूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

नझरुल मंच याठिकाणी ज्यावेळी केके आता त्यावेळी तिथली गर्दी पाहून केकेला तिथे जायचे नव्हते. असे त्यानं सांगितले होते. त्याची सहगायिका सुब्बलक्ष्मी डे नं हा खुलासा केला आहे. प्रेक्षागृहाच्या बाहेर असणारी गर्दी पाहून केकेला आपण त्या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घ्यावा की नको याबद्दल शंका जाणवली होती. त्याला त्याठिकाणी जावेसे वाटले नव्हते. 31 तारखेच्या दुपारी केकेचा नजरुल मंच येथील प्रेक्षागृहामध्ये कार्यक्रम होणार होता. मात्र त्याठिकाणी असलेली गर्दी पाहून केकेला आपण जाऊ नये असे वाटत होते. केके ज्यावेळी कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आला तेव्हा तिथे खूप गर्दी जमली होती. केके सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास कार्यक्रमस्थळी आला. तेव्हा त्यानं आपल्याला गाडीतून खाली उतरण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले होते.

प्रेक्षागृह तुडूंब भरले होते. याशिवाय कुणालाही परवानगी शिवाय ग्रीन रुमध्ये सोडले जात नव्हते. मला परवानगी मिळाली. मी जेव्हा त्याच्याशी बोलले तेव्हा त्यानं मला ही गोष्ट सांगितली. त्यानंतर त्यानं आपल्याला बरे वाटत असल्याचे सांगितले होते. मी त्याच्यासोबत तेव्हा सेल्फीही घेतला होता. केकेनं यावेळी संयोजकांना स्टेजवरील प्रकाशयोजनेत काही बदल करण्यास सांगितले होते. हजारो प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत जेव्हा आपण सादरीकरण करतो तेव्हा त्यातील वातावरणामुळे घाम येणं हे स्वाभाविक आहे. पण त्यावेळेपासून केकेला अस्वस्थता जाणवू लागली होती. तेव्हा त्यानं ती गोष्ट संयोजकांच्या लक्षात आणून दिली असती तर तो कार्यक्रम रद्द करता आला असता. अशी प्रतिक्रिया त्या सहगायिकेनं दिली आहे.

