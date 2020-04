सोपं नव्हतं एवढं नाव कमावणं, असा होता इरफानचा 'झिरो ते हिरो' पर्यंतचा प्रवास..

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेता इरफान खानचं वयाच्या ५४ व्या वर्षी निधन झालं. इरफान खानने मुंबईच्या कोकिलाबेन रुग्णालयात शेवटचा श्वास घेतला. त्याच्या निधनाने संपूर्ण बॉलीवूडवर शोककळा पसरली आहे. इरफान खानचं त्या अभिनेत्यांमध्ये नाव घेतलं जातं ज्याने प्रत्येक भूमिकेचं सोनं केलं. इरफानच्या मेहनतीमुळे आणि संघर्षामुळे त्याचं टॅलेंट केवळ देशातंच नाही तर परदेशातंही पोहोचलं आहे. इरफानने त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात बराच संघर्ष केला होता. त्याला मिळालेली प्रसिद्धी आणि नाव इतकं सहज सोपं नक्कीच नव्हतं.. हे ही वाचा: अभिनेता इरफान खानचं वयाच्या ५४ व्या वर्षी कॅन्सरमुळे निधन इरफान खानचं बॉलीवूडमध्ये कोणी गॉडफादर नव्हतंं आणि नाही त्याला कोणाचा आधार होता. इरफानने त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात टेलिव्हिजन मालिकांमधून आपली ओळख बनवली. मात्र नॅशनल स्कुल ऑफ ड्रामा मध्ये अभिनयाचं प्रशिक्षण घेतल्यानंतर इरफान केवळ मालिकांमध्येही गुंतून पडला नाही तर त्याला जगभरात त्याचं नाव कमवायचं होतं. याासाठी इरफानने अतोनात मेहनत करत यश मिळवलं. सुरुवातीच्या काळात इरफानने नॅशनल टेलिव्हिजन शो चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात आणि चंद्रकांता सारख्या मालिकांपासून सुरुवात केली होती. मात्र यामुळे इरफानला फारशी ओळख मिळाली नाही. त्यानंतर त्याने सिनेमाच्या दुनियेत पाऊल टाकलं. मात्र हा सुरुवातीचा काळ त्याच्यासाठी फारसा चांगला नव्हता. इरफानने १९९८ मध्ये 'सलाम बॉम्बे' या सिनेमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केलं मात्र या सिनेमातून त्याच्या अभिनयाला फारसं कोणी मनावर घेतलं नाही. त्यानंतर ९०च्या दशकात इरफानने अनेक सिनेमांमध्ये कामं केली. परंतु या सगळ्यात इरफानचं टॅलेंट ओळखलं गेलं ते लंडन स्थित एक दिग्दर्शक आसिफ कपाडिया यांच्या 'द वॉरियर' या सिनेमातून. या सिनेमानंतर इरफानकडे लक्ष दिलं गेलं. मात्र इरफानला खरी ओळख मिळाली ती २००३ साली आलेल्या 'मकबुल' या सिनेमामुळे. या सिनेमात इरफानसोबत अभिनेत्री तब्बुने काम केलं होतं. यानंतर मग इरफानने मागे वळून पाहिलंच नाही. 'रोग', 'लाईफ इन अ मेट्रो', 'स्लमडॉग मिलेनियर', 'पान सिंग तोमर', 'द लंचबॉक्स', 'लाईफ ऑफ पाय' सारख्या सिनेमांसाठी त्याचं खुप कौतुक केलं गेलं. इरफान खान म्हणायचा, या इंडस्ट्रीत करिअर बनवण्यासाठी त्याच्यासमोर असलेलं त्याचं पहिलं आव्हान होतं त्याचा चेहरा. एका मुलाखतीत इरफानने स्वतःबद्दल हे सांगितलं होतं. इरफान म्हणाला होता, सुरुवातीच्या काळात लोकांना त्याचा चेहरा खलनायकासारखा वाटायचा. जिथे पण काम मागायला जायचा निर्माते आणि दिग्दर्शक त्याला खलनायकाच्या भूमिकेसाठी विचारायचे. ज्यामुळे त्याला सुरुवातील केवळ निगेटीव्ह भूमिका मिळायच्या. मात्र त्याच्या मेहनतीने आणि जबरदस्त अभिनयाने त्याने या आव्हानांचा सामना केला. यासाठी त्याने कमी बजेट असलेल्या सिनेमांमध्ये नशीब आजमावलं जिथे त्याला हिरोच्या रुपात ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळाली. know about bollywood actor irrfan khan struggling days to became big bollywood star

