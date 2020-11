 'आता वेळ महात्मा गांधींऐवजी हरिष साळवे यांचा फोटो लावण्याची'

मुंबई - स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामरा सतत आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी चर्चेत असतो. यावरुन आपल्यावर काय टीका होऊ शकते याची त्याला पर्वा नसते. आपल्या उपहासात्मक बोलण्याच्या शैलीमुळे तरुणाईच्या पसंतीस उतरलेल्या कुणालने आता थेट भारतातील प्रसिध्द वकील हरिष साळवे यांच्याशी पंगा घेतला आहे. साळवे हे रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांचे वकील आहे. नुकताच गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला असून त्यावर कुणालने नाराजी व्यक्त केली आहे.

कुणालने व्टिटवर आपली परखड प्रतिक्रिया व्यक्त करुन सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यावर अनेकांना त्याला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी धारेवर धरले आहे. कुणालने अर्णब यांची जामिनावर मुक्तता होताच न्यायधीशांवरही टीका केली आहे. काही फोटो शेयर केले आहेत. यावर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांच्याकडे कुणालच्या विरोधात केस दाखल करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Who am I to scandalise the already compromisedhttps://t.co/MQ49JjKXTv

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 11, 2020