Kushal Badrike: अशी एकतरी व्यक्ती लागतेच.. कुशलची 'ती' पोस्ट नेमकी कुणासाठी?

By

kushal badrike: कुशल बद्रिके म्हणजे 'चला हवा येऊ द्या' या कॉमेडीच्या मंचावरचा एक हिरा... अत्यंत साधा, सरळ आणि निरागस नट.. गेली अनेक वर्ष तो विनोदी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांचे निखळ मनोरंजन करत आहे. आपल्या अचूक क़ॉमेडी टायमिंगमुळे घराघरात प्रसिद्ध झालेल्या कुशल हल्ली सोशल मीडियावरही चांगलाच सक्रिय पाहायला मिळतो आहे.

'चला हवा येऊ द्या' च नाही तर कुशलने अनेक सिनेमातूनही आपली अभिनयाची चणूक दाखवली. 'एक होता काऊ','पांडू' या सिनेमांतून तो मध्यवर्ती भूमिकेत झळकला तर लवकरच तो रावरंभा या चित्रपटात नकारात्मक भूमिकेत झळकणार आहे.

नुकतीच कुशलने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेयर केली आहे. काहीशी भावनिक असलेली ही पोस्ट नेमकी कुणासाठी असा प्रश्न आता चाहत्यांना पडला आहे.

(Kushal Badrike shared emotional video and catchy caption for special person in life)

कुशल हल्ली सोशल मीडियावर सातत्याने काहीना काही लिहीत असतो. आपल्या भावना व्यक्त करत तो आपले विचार चाहत्यांपर्यंत पोहोचवत असतो. तो 'सुकून' या नावाने लिहिता झाला आहे. त्यामुळे कुशलच्या पोस्टकडे हल्ली सगळ्यांचेच लक्ष असते.

अशातच त्याने एक व्हिडिओ शेयर करत एक शेर अर्ज केला आहे. त्यामध्ये तो म्हणतो. ''लब्ज बया नही कर पाते हर बात दिल की.. बात तो तब है.. जब कोई बात ना हो.. और ओ हर बात को समझे..''

सोबतच त्याने एक कॅप्शन दिले आहे. ''आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात असं कुणीतरी असतंच नाहिका ? ज्याला आपण काहीही न सांगता, आपल्या मनातलं सगळं कळतं, आपल्या वेदनेशी एकरूप होणारी, अशी एकतरी व्यक्ती लागतेच आपल्याला जगण्यासाठी. :- सुकून'' असं कुशल म्हणतो.

आता त्याने ही पोस्ट नेमकी कुणासाठी लिहिली. ती खास व्यक्ती कोण असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. कुशलच्या या पोस्ट वर अनेकांनी कमेंट करत आपले विचार व्यक्त केले आहेत. तर काहींनी इतकं सुंदर काही लिहिलं म्हणून त्यांचं कौतुकही केलं आहे.